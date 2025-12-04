Turismo amplía gastos en 1,3 millones por pagos atrasados
El Consorcio aprueba financiar los costes con remanente de tesorería
El Consorcio de Turismo y Congresos destinará más de 1,3 millones de euros de remanente líquido de tesorería (el dinero que ha sobrado de ejercicios anteriores) a financiar gastos de este año. Según una memoria de la Presidencia del organismo, que ocupa el concejal de Turismo, Gonzalo Castro, hay que cubrir pagos de ejercicios anteriores «para las que no hay crédito suficiente». Siempre según el documento, hubo facturas que «no se presentaron a tiempo en el ejercicio pasado», como las bonificaciones a Volotea por las rutas aéreas a Málaga y Valencia. Los gastos pendientes hasta el 31 de diciembre de 2024 suman unos 785.000 euros.
A esto se suman fondos precisos para «actuaciones específicas y/o extraordinarias» que habrá que afrontar este mes de diciembre y que «no se pueden demorar hasta el ejercicio siguiente». Y en el presupuesto de 2025 no se tuvo en cuenta que en cierta aplicación no había crédito suficiente para los compromisos con OAR Balonmán y los referidos a convenios de cuatro congresos de 2023. La presidencia convocó una reunión extraordinaria para este miércoles sobre la modificación del crédito, que salió aprobada con el voto a favor del BNG y la abstención del PP. El Consorcio pasó años sin gerente hasta que este año el Ayuntamiento convocó un nuevo concurso para cubrir el puesto, que ahora ocupa el graduado en Turismo y Ciencias Empresariales Antón Álvarez Olmo.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los sueldos de A Coruña y su área
- Muere en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina
- Uno de los bares pioneros de Matogrande, en A Coruña, celebra su 25 aniversario
- Dos detenidos por el incendio mortal en la Sagrada Familia, en A Coruña
- Un joven, en la UCI tras subirse a la estatua de la fuente de Azcárraga y caer con ella
- A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas