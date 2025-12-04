Vázquez lee al rey emérito

Las memorias del rey emérito Juan Carlos I están generando ríos de tinta. No han sido pocos los que este miércoles se han abalanzado sobre las librerías para hacerse con el volumen en su primer día en la calle en España. Uno de los que acudió ayer a por su ejemplar reservado fue el exalcalde Francisco Vázquez, que se hizo con el libro en la Librería Arenas, dispuesto a sumergirse en las confesiones del emérito y a valorar su versión de los hechos.