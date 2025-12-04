Xoel López vuelve a triunfar en casa con el cierre de ‘Caldo Espírito’
Xoel López volvió a demostrar este jueves que nadie como él sabe ser profeta en su tierra. El músico coruñés coronó la gira de su último disco, Caldo Espírito, en el Palacio de la Ópera de A Coruña, uno de los escenarios en los que más cómodo se siente. Y lo hizo a la coruñesa y volviendo al origen: en el repertorio elegido no faltó su tema Tierra, dedicado a las playas de A Coruña, donde arrancó su andadura en solitario; y tampoco un tributo a su etapa en Deluxe, de la mano de la popular Que no. No se olvidó tampoco de Atlántico, que cumplió, en el mismo escenario, su décimo aniversario. Todo un repaso a la trayectoria de un gigante que hizo que el público pasase más tiempo de pie que en sus butacas.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los sueldos de A Coruña y su área
- Muere en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina
- A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas
- Uno de los bares pioneros de Matogrande, en A Coruña, celebra su 25 aniversario
- Dos detenidos por el incendio mortal en la Sagrada Familia, en A Coruña
- Un joven, en la UCI tras subirse a la estatua de la fuente de Azcárraga y caer con ella