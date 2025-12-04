Xoel López vuelve a triunfar en casa con el cierre de ‘Caldo Espírito’

Xoel López volvió a demostrar este jueves que nadie como él sabe ser profeta en su tierra. El músico coruñés coronó la gira de su último disco, Caldo Espírito, en el Palacio de la Ópera de A Coruña, uno de los escenarios en los que más cómodo se siente. Y lo hizo a la coruñesa y volviendo al origen: en el repertorio elegido no faltó su tema Tierra, dedicado a las playas de A Coruña, donde arrancó su andadura en solitario; y tampoco un tributo a su etapa en Deluxe, de la mano de la popular Que no. No se olvidó tampoco de Atlántico, que cumplió, en el mismo escenario, su décimo aniversario. Todo un repaso a la trayectoria de un gigante que hizo que el público pasase más tiempo de pie que en sus butacas.