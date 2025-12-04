Zara lanza una nueva colección de moda infantil inspirada en el chocolate con churros de Bonilla a la Vista

La multinacional coruñesa Zara continúa mostrando elementos de su unión con otra de las empresas clásicas de la ciudad, Bonilla a la Vista. En esta ocasión lo hace con una colección especial que está a la venta desde este jueves en su tienda pionera de Juan Flórez.

Esta nueva línea de moda, destinada a mujer y niños y niñas, incluye camisetas de manga corta, de manga larga, sudaderas sin capucha y otras con cremallera y capucha. Todas incluyen alguna referencia a la empresa churrera, tanto con ilustraciones de su clásico chocolate con churros o el logotipo de la empresa.

Colección de Zara con Bonilla a la Vista / ZARA

Además, como novedad también incluyen en su catálogo una fragancia de chocolate. "Inspirada en la tradición más dulce de A Coruña, esta fragancia captura la magia de los míticos churros artesanos Bonilla a la Vista, recién hechos y sumergidos en chocolate caliente. Las notas profundas de cacao y chocolate evocan la calidez de una merienda inolvidable, mientras que el toque dulce de kiwi añade una chispa jugosa y moderna", tal y como define Zara en su página web. Este bote de eau de toilette, que contiene 30 ml, puede comprarse por 9,95 euros.

La serie de prendas puede comprarse desde ya en la propia tienda de Zara. Será a partir del sábado cuando se pueda adquirir también en la página web, aunque los artículos ya están disponibles para su consulta online.

Segunda colaboración

Esta es la segunda colección que la empresa textil lanza en colaboración con Bonilla a la Vista, puesto que en el mes de mayo ya propusieron otra con prendas más destinadas al verano.

Para promocionarla en esta ocasión han elegido una sesión de fotos realizada en el establecimiento clásico de la calle Galera con varios niños y niñas que disfrutan del chocolate más clásico de A Coruña.