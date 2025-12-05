El BNG pide 500.000 euros para los COF
El BNG solicita una partida de medio millón de euros para dotar de personal y de medios a los Centros de Orientación Familiar (COF) de Orillamar y de O Ventorrillo y para ello presentará una enmienda a los presupuestos de la Xunta.
