El BNG pide 500.000 euros para los COF

El BNG solicita una partida de medio millón de euros para dotar de personal y de medios a los Centros de Orientación Familiar (COF) de Orillamar y de O Ventorrillo y para ello presentará una enmienda a los presupuestos de la Xunta.

