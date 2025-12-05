Liss M. Estévez (16 años), cubana afincada en A Coruña, gana la Olimpiada Matemática Femenina Galega: "Fue una de las mejores a las que he ido"

La primera Olimpiada Matemática Femenina Galega deja un nombre propio en A Coruña. Liss Marian Estévez, alumna de primero de Bachillerato del instituto Monte das Moas, se convierte en la ganadora de la edición inaugural el pasado 22 de noviembre en Santiago. Llegó sin conocer a ninguna participante y salió con una medalla, amistades nuevas y la sensación de haber vivido una experiencia «muy diferente» a cualquier otra competición matemática.

Liss llegó este año a España desde Cuba, donde ya competía en olimpiadas matemáticas desde pequeña. «A los 11 años la asignatura me pareció muy interesante. Mi profesora puso unos ejercicios que me encantaron y que se me daban bien y desde ahí empecé a buscar más y a resolver problemas por gusto», recuerda. En su país de origen consiguió dos bronces: uno en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe y otro en la Panamericana Femenina. La experiencia previa no impidió que los nervios apareciesen en la competición de Santiago. «Siempre estoy un poco nerviosa, aunque sepa a lo que voy», admite, a pesar de que la prueba terminó con una grata sorpresa para Liss. «No me esperaba ganar. Había muchas chicas muy buenas», reconoce la ganadora.

La jornada de la prueba se dividió en dos partes. Por la mañana, las competidoras se enfrentaron a tres problemas que se alejaron de los ejercicios habituales del aula. «No se parecen tanto a los comunes que damos en la escuela», explica Liss. Por la tarde, se organizó una yincana para que las participantes se conociesen mejor antes de la entrega de premios. El ambiente marcó a la joven de 16 años: «Fue una de las mejores olimpiadas a las que he ido porque había un montón de chicas y casi siempre la participación femenina es muy baja, me sentí mucho más cómoda».

La estudiante de 1.º de Bachillerato se prepara con constancia desde hace años. En Cuba entrenaba por su cuenta. En España se sumó a clases abiertas que ofrecen docentes de Barcelona para jóvenes que desean presentarse a competiciones. Cuando un problema se atasca, Liss vuelve al inicio. «A veces es mejor empezar de nuevo. Lo leo otra vez y desarrollo una idea nueva. Siempre intento pensar en positivo».

La convivencia fue otro de los elementos que más valoró de la competición. En otras olimpiadas, casi siempre se encontró rodeada de compañeros masculinos. En esta ocasión, se sintió «más acogida y cómoda». «Es muy diferente estar con muchas chicas que comparten los mismos intereses», afirma.

El triunfo asegura su presencia en la Olimpiada Matemática Femenina Nacional, que se celebrará en 2026 en Castilla y León. Hasta entonces, continuará con su rutina: «estudiar por libros, revisar pruebas de años anteriores» y mantener el hábito de resolver problemas por placer.

Su objetivo académico es estudiar la carrera de Matemáticas. «Me gusta rodearme de personas que tienen los mismos intereses que yo y me encantaría ser matemática», resume con una sonrisa tímida, aunque convencida.