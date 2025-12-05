El conselleiro de Sanidade, ante la huelga nacional de médicos de la próxima semana: "Se podrán interrumpir muchísimos procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, advirtió este viernes en A Coruña acerca del previsible impacto de la huelga nacional de médicos contra el borrador del Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad. Cuatro jornadas de paro, convocadas los próximos días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, que, vaticinó Gómez Caamaño, van a "suponer la paralización de la actividad en muchos sitios, tanto en la Atención Primaria, como en la hospitalaria". En este contexto, el titular de Sanidade hizo un "llamamiento masivo" a la vacunación frente a la gripe". "Es un acto de generosidad. No solo uno protege su salud, sino también la de todas las personas que están alrededor", resaltó.

"La semana que viene tenemos una huelga contra el Gobierno central, con motivo del Estatuto Marco, que va suponer la paralización, durante prácticamente cuatro días, de la actividad en muchos sitios, tanto en la Atención Primaria, como en la hospitalaria. Calculamos que se podrán interrumpir muchísimos procedimientos, diagnósticos y terapéuticos, incluyendo tanto las cirugías, como las consultas o las pruebas complementarias", avanzó el conselleiro, en alusión a las cuatro jornadas de paro nacional de facultativos convocadas la próxima semana. Lo hizo en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera (Chuac), donde este viernes se reunió con los responsables de la campaña de vacunación frente a la gripe en el área sanitaria de A Coruña y Cee. Una campaña que, resaltó, "en Galicia va avanzando, progresando de manera adecuada".

"Hasta la fecha de hoy, tenemos prácticamente a 750.000 gallegos y gallegas vacunados. La cobertura es muy buena en personas mayores de 80 años, por encima del 80%; en mayores de 70, está en el 67%; en población infantil está un poquito más baja, en un 50% (en esta área sanitaria, está ya en un 55%, aproximadamente); y, entre los profesionales sanitarios, está en un 60%", apuntó Gómez Caamaño

"Hasta la fecha de hoy, tenemos prácticamente a 750.000 gallegos y gallegas vacunados. La cobertura es muy buena en personas mayores de 80 años, por encima del 80%; en mayores de 70, está en el 67%; en población infantil está un poquito más baja, en un 50% (en esta área sanitaria, está ya en un 55%, aproximadamente); y, entre los profesionales sanitarios, está en un 60%", apuntó Gómez Caamaño, quien recordó que, "desde mediados de noviembre", está en en marcha "el Plan de inverno, una herramienta para evaluar, planificar y gestionar la asistencia sanitaria en esta época del año".

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, con responsables de la gerencia y representantes del equipo de vacunación frente a la gripe del área sanitaria de A Coruña y Cee, este viernes, en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña (Chuac). / LOC

Llamamiento extraordinario a la vacunación

"Este Plan de inverno tiene en cuenta la intensificación de las campañas de vacunación. El fin de semana pasado, lo hicimos con personas con edades comprendidas entre los 60 y los 69 años. Conseguimos 6.500 personas más vacunadas, 220 en esta área sanitaria, y este fin de semana se va a hacer lo mismo pero con niños, con edades comprendidas entre los seis meses y los 11 años", indicó el titular de Sanidade, sobre una campaña de vacunación que, subrayó, "este año, tiene tres importantes novedades".

"Este Plan de inverno tiene en cuenta la intensificación de las campañas de vacunación. El fin de semana pasado, lo hicimos con personas con edades comprendidas entre los 60 y los 69 años. Conseguimos 6.500 personas más vacunadas, 220 en esta área sanitaria, y este fin de semana se va a hacer lo mismo pero con niños, con edades comprendidas entre los seis meses y los 11 años", indicó el titular de Sanidade

"El aumento de la vacunación hasta los 11 años; ese piloto que hicimos en los colegios; y también lo que es la expansión de la vacuna intranasal. Vamos a hacer un llamamiento a 33.000 niños y niñas, durante este fin de semana, tanto en los hospitales grandes, como en los comarcales, para esta vacunación, que es muy importante en este momento, porque confluyen varias circunstancias", advirtió Gómez Caamaño, y detalló:

"Por un lado, mayor presión en la ola epidémica de la gripe. Estamos todavía en el nivel bajo pero, probablemente, como la tendencia es creciente, la próxima semana estemos ya en un nivel medio. Cierta carencia generalizada de algunos profesionales sanitarios, que se une a las fiestas de Navidad, y también a las merecidas vacaciones que tienen todos los profesionales sanitarios. Y, aún encima, la semana que viene, tenemos una huelga contra el Gobierno central, con motivo del estatuto marco, que va suponer la paralización, durante prácticamente cuatro días, de la actividad en muchos sitios, tanto en la Atención Primaria, como en la hospitalaria. Nosotros calculamos que se podrán interrumpir, incluso, muchísimos procedimientos, diagnósticos terapéuticos, incluyendo tanto las cirugías, como las consultas o las pruebas complementarias", anticipó.