Los electricistas que iluminan la Navidad de A Coruña: "Cuando Bebeto le dio al botón y se encendió todo, se me puso la piel de gallina"

Cada año, cuando la ciudad se ilumina, empieza para muchos coruñeses la verdadera cuenta atrás hacia la Navidad. Detrás del instante mágico del encendido — que este año corrió a cargo de Bebeto— hay semanas de trabajo intenso. Lo saben bien en Ximenez Group, la firma cordobesa que ilumina las calles de A Coruña desde hace varios años y que lleva más de ocho décadas dedicada al oficio.

«Cuando vi que Bebeto pulsaba el botón y se encendía todo a la primera, se me puso la piel de gallina», confiesa Ramón Gálvez, encargado y operario de la compañía, con 40 años de experiencia. Él es la voz del trabajo de campo, que empiezan en septiembre o principios de octubre con una nave alquilada en la ciudad para traer el material desde Córdoba y empezar con las estructuras y cableados: «En dejarlo todo listo ya se nos van 15 o 20 días. Luego, otro mes o mes y medio estamos trabajando en la calle colocando todo. Son unos dos meses de trabajo», explica.

Este año, en A Coruña se han instalado cerca de tres millones de luces LED y unos 560 arcos luminosos, además de cientos de motivos repartidos por los barrios. En la ciudad trabajan unos 18 operarios repartidos en grupos de tres. Cuando la ciudad ya está iluminada, el trabajo continúa: «Con el encendido no acaba, ya que toca el mantenimiento diario. Con el viento y la lluvia de A Coruña, si un arco baila o un rectificador sufre, hay que quitarlo, llevarlo al almacén y volver a empezar. La seguridad es lo primero», resume Ramón Gálvez.

Una historia que empezó con una estrella de madera

En febrero, poco después de la retirada, la empresa ya tiene que empezar a trabajar para el próximo año con las propuestas y diseños. Miguel Ángel Pedrajas, director corporativo de operaciones, recuerda que Ximenez Group es hoy un referente gracias a su fundador: «Francisco Jiménez era un electricista que un día puso unas bombillas a una estrella de madera para decorar por Navidad». La empresa ahora trabaja en las principales ciudades de España: «Hacemos una labor de 360 grados: diseñamos, fabricamos, montamos y mantenemos», expone.

Pedrajas destaca también que las luces ya no son solo un adorno, sino una inversión estratégica: «La mayoría de ciudades tenían las luces para el día 28 porque era el Black Friday». Su compañero Ramón Gálvez confirma la importancia que tiene en A Coruña: «Los comerciantes nos dicen, ‘oye, dejadlas unos días más’, porque les funcionan muy bien».

Eso sí, para los trabajadores, no hay mayor premio que la felicidad de los niños: «Los ves sonriendo y te das cuenta del buen trabajo que has hecho», concluye Gálvez.