Miles de usuarios afectados por fallos en la app municipal para pagar el bus de A Coruña y BiciCoruña

Miles de usuarios de BiciCoruña y el autobús urbano de A Coruña se han visto afectados este viernes por una caída del software informático de la pasarela de pago que ha dejado inutilizada la aplicación municipal. Aunque sí hay viajeros que han podido hacer uso de la app del Concello para subirse al bus urbano o retirar una bicicleta municipal, muchos han tenido problemas esta mañana y han tenido que pagar con dinero en metálico o con la tarjeta física su billete. El Ayuntamiento confirma que la avería se debió a un servicio externo y da el servicio de la aplicación municipal por restablecido, ya que las gráficas de consumo, según explica, muestran un comportamiento normal. “Creemos que ha sido un fallo puntual de Google, ajeno a nosotros”, indican fuentes municipales.