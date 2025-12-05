Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 5 de diciembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Concierto del coruñés Atún Blanco
22.00 horas | Atún Blanco es el nombre del proyecto artístico de Antón Blanco, artista coruñés. Una propuesta que mezcla acústica y electrónica.
Disfrutona del Orzán
Coloquio de escritores en la librería Lume
19.00 horas | Un coloquio en el que se darán cita Pedro Feijóo, Rodrigo Costoya y Óscar Reboiras. El encuentro estará moderado por Rober Cagiao.
Librería Lume
‘Pelléas et Mélisande’ en la Temporada Lírica
19.00 horas | Por primera vez en la ciudad, la obra maestra de Debussy nos sumerge en un mundo de emociones sutiles y belleza melancólica.
Teatro Colón
Espectáculo de danza en el Teatro Rosalía
20.30 horas | Xavier a través de mí es un proyecto de artes vivas de corte autobiográfico en el que Félix Fernández homenajea a su hermano fallecido.
Teatro Rosalía
La banda coruñesa Leria despide su gira
21.30 horas | El grupo dice adiós a su gira Discomotor 2025 con un concierto en el que tendrán como teloneros a Mallo.
Garufa Club
La obra ‘Eu son de ciencias’ en Marineda
17.00 horas | La obra, como su nombre indica, se centra en la característica principal de ser de ciencias.
Marineda City
Cine de un director de culto japonés
00.00 horas | La Filmoteca proyecta License to Live de Kiyoshi Kurosawa, director conocido por cintas de culto como Cure.
Filmoteca de Galicia
Música electrónica en la Luis Seoane
18.00 horas | Música de los DJ Aizikovic, Diego Sanjurjo, Jerome Hill y Lex G, que pincharán. Entrada libre hasta completar aforo.
Fundación Luis Seoane
