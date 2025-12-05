¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 5 de diciembre

Concierto del coruñés Atún Blanco

22.00 horas | Atún Blanco es el nombre del proyecto artístico de Antón Blanco, artista coruñés. Una propuesta que mezcla acústica y electrónica.

Disfrutona del Orzán

Coloquio de escritores en la librería Lume

19.00 horas | Un coloquio en el que se darán cita Pedro Feijóo, Rodrigo Costoya y Óscar Reboiras. El encuentro estará moderado por Rober Cagiao.

Librería Lume

‘Pelléas et Mélisande’ en la Temporada Lírica

19.00 horas | Por primera vez en la ciudad, la obra maestra de Debussy nos sumerge en un mundo de emociones sutiles y belleza melancólica.

Teatro Colón

Espectáculo de danza en el Teatro Rosalía

20.30 horas | Xavier a través de mí es un proyecto de artes vivas de corte autobiográfico en el que Félix Fernández homenajea a su hermano fallecido.

Teatro Rosalía

La banda coruñesa Leria despide su gira

21.30 horas | El grupo dice adiós a su gira Discomotor 2025 con un concierto en el que tendrán como teloneros a Mallo.

Garufa Club

La obra ‘Eu son de ciencias’ en Marineda

17.00 horas | La obra, como su nombre indica, se centra en la característica principal de ser de ciencias.

Marineda City

Cine de un director de culto japonés

00.00 horas | La Filmoteca proyecta License to Live de Kiyoshi Kurosawa, director conocido por cintas de culto como Cure.

Filmoteca de Galicia

Música electrónica en la Luis Seoane

18.00 horas | Música de los DJ Aizikovic, Diego Sanjurjo, Jerome Hill y Lex G, que pincharán. Entrada libre hasta completar aforo.

Fundación Luis Seoane