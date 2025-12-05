La huelga de buses arranca sin servicios mínimos en la estación de A Coruña: "Llegué y me dijeron que no había servicio"

La estación de autobuses de A Coruña vive este viernes la primera jornada de la huelga del transporte interurbano con un paro total. Aunque la Xunta fijó servicios mínimos, según ha podido saber este diario ningún servicio salió de las instalaciones, ante las que hay piquetes desde el inicio de la jornada, hasta las 11.30 horas, y la previsión es que no circulen ningún servicio ordinario durante el día. De acuerdo con fuentes conocedoras de la huelga, solo se respetaron los servicios mínimos del transporte escolar.

De acuerdo con el Gobierno gallego, hasta las 10.30 horas del viernes el grado de cumplimiento de los servicios mínimos fue del 59% y en el transporte escolar, del 76%. En las estaciones de A Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela "los autobuses tienen dificultades para realizar las entradas y salidas por la presencia de los piquetes".

Huelga de buses sin servicios mínimos en la estación de A Coruña / Carlos Pardellas

La paralización del transporte ha cogido por sorpresa a muchos usuarios que se informaron de los servicios mínimos establecidos por la Xunta a través de Internet o de llamadas telefónicas. Es el caso de Cayetano, de Ferrol, que acude al CIS de A Coruña y que explica que el jueves, el día anterior a la huelga, decían por teléfono que habría un bus para esta ciudad a las 11.30 horas. Pero cuando llegó a la estación coruñesa este viernes, una empleada "me dijo que no había". "¿Por qué me dicen que sí?" se preguntaba, molesto.

También estaban a la espera de saber si saldría su bus Jorge y José, dos jóvenes estudiantes de la Universidade da Coruña que aguardaban por un vehículo para volver a Lugo. Normalmente, explican, usan el bus para ir y volver a esta ciudad los viernes y los domingos, y por internet vieron que tenían un vehículo de servicios mínimos por la mañana. Pero, una vez en la estación, un trabajador les dijo que "lo más dificil es que salga". La alternativa, "marchar mañana", cuando ya no habrá huelga.

Concentración de trabajadores en la entrada de la estación de autobuses de A Coruña. / LOC

El paro es intermitente, y tiene previsto continuar los días 12, 15 y 19. Los tres sindicatos que la han convocado, UGT, CIG y Comisiones Obreras, protestan protestar por la parálisis en la negociación del convenio colectivo y reclaman mejoras laborales y de conciliación. Los trabajadores se han concentrado con pancartas en las que piden "respeto" y "salud laboral" frente a la Dirección Xeral de Mobilidade en A Coruña, junto a la entrada de la estación de autobuses. El paro no afecta a los buses urbanos, que se rigen por otro convenio.