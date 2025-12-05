Lidl negocia instalar un supermercado en Visma, junto a un futuro edificio

El futuro barrio de San Pedro de Visma, cuyos promotores proyectan crear 3.600 viviendas, tendrá un Mercadona cerca del Ágora, y, probablemente, un Lidl en las proximidades de la rotonda de la tercera ronda a la que se llega poco después de sobrepasar la del Pavo Real. De acuerdo con fuentes conocedoras, el gigante alemán de los supermercados lleva tiempo negociando la creación de un nuevo centro que estaría situado al norte de esta rotonda, junto a un futuro edificio de pisos de protección y cerca de las actuales viviendas de Visma.

El centro quedaría así separado por la tercera ronda del grueso del futuro barrio, que, en su mayoría, se construirá entre esta vía, el barrio de O Ventorrillo y las zonas ya edificadas en los márgenes de la ronda de Outeiro, donde están Os Mariñeiros o el centro educativo de Visma. Pero la promoción también tiene algunos terrenos en las proximidades del núcleo actual de San Pedro de Visma y la carretera que separa a este del parque de Bens, en la que, además de un edificio de viviendas, hay dos parcelas reservadas para usos terciarios, esto es, fines de negocio como oficinas o comercios.

Según fuentes conocedoras, buena parte de los propietarios de Visma tienen un porcentaje de la propiedad de estas fincas, situadas en una zona en la que actualmente se está trabajando como parte de la urbanización del ámbito, y hay negociaciones avanzadas para que se instale allí la empresa alemana. Este diario se ha puesto en contacto con Lidl, pero por el momento no obtuvo respuesta.

Pese a que las fincas están relativamente alejadas del grueso de los nuevos edificios, sí quedan al lado de la rotonda, que actualmente solo tiene al norte y sur fincas pero que, cuando se complete la urbanización de Visma, será un nudo de viales. Por el sur conectará con ella una de las principales nuevas vías de la urbanización, con carriles en ambas direcciones y que será puerta de acceso de los futuros edificios a la tercera ronda. En dirección al actual núcleo partirá otro vial, que se dividirá en dos en torno al futuro edificio de vivienda protegida y dejará a los lados las fincas comerciales.

Esta ubicación permitirá facilidad de acceso en coche, tanto desde las nuevas edificaciones como desde el núcleo actual y el resto de la ciudad. Además, a ambos lados de la rotonda habrá conexiones peatonales que cruzarán la tercera ronda, con lo que los vecinos del futuro barrio de Visma podrían cruzar andando hasta el supermercado.

Mercadona de 6.500 metros

Como ya publicó este diario, Mercadona proyecta construir un nuevo supermercado en San Pedro de Visma, aunque en este caso estará al sur del desarrollo y cerca de O Ventorrillo, junto a tres torres que Metrovacesa levantará en las cercanías del Ágora y Alcalde Hervada. Fuentes de la constructora indicaron a este diario en mayo que habían «cerrado un acuerdo» para vender una finca en esa zona a la cadena valenciana.

De acuerdo con los planes urbanísticos presentados por Metrovecesa, Mercadona estaría en un edificio específico, con unos 6.500 metros cuadrados, una planta soterrada en su mayoría, otra baja y un primer piso. Metrovacesa augura que Mercadona «aportará un servicio de calidad y competitivo a nuestros futuros clientes y al ámbito de San Pedro de Visma en general»