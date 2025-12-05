Médicos de Senegal y Georgia se formarán en trasplantes en el Chuac de A Coruña gracias a las becas Pepe Buitrón: "Es una oportunidad única"

El doctor Sandro Kiladze, director del Departamento de Trasplantes del Hospital Infantil Iashvili (Georgia), y Gade Ngom, supervisor del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis del Centro Hospitalario Regional de Thiès (Senegal), han resultado adjudicatarios de las Becas de Formación Pepe Buitrón, convocadas por las fundaciones María José Jove y DTI y que permitirán a ambos profesionales ampliar su formación en A Coruña.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo impulsar la capacitación de especialistas internacionales en el proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos, abordando aspectos médicos, éticos, legales y organizativos. Las becas llevan el nombre del doctor José Manuel García Buitrón, reconociendo así a esta figura pionera en donación y trasplante de órganos, que ocupó cargos relevantes en el Chuac, entre ellos, la gerencia de este complejo hospitalario coruñés.

La Fundación María José Jove financiará la asistencia de los ganadores de la beca a la 9ª edición del curso International Workshop on Uncontrolled & Controlled Donation After Circulatory Death, que está previsto que se celebre en el CHUAC en el mes de marzo del próximo año

El doctor Gade Ngom, de Senegal. / Cedida

Mejora de calidad de vida en sus comunidades

Las becas permitirán a estos dos profesionales, además de completar su formación, mejorar la calidad de vida en sus respectivas comunidades.

“Estoy convencido de que esta formación me permitirá adquirir las competencias necesarias para contribuir significativamente a la implementación y desarrollo del trasplante en Senegal”, aseguró Gade Ngom, al que se le han otorgado dos becas para que pueda asistir a la formación.

Esta iniciativa se enmarca dentro del área de Salud de la Fundación María José Jove, que tiene, entre sus prioridades, favorecer la atención hospitalaria, un reto estratégico para el que desarrolla un completo programa de becas

El doctor Sandro Kiladze, de Georgia. / Cedida

Por su parte, Sandro Kiladze destacó que esta nueva experiencia supone “una oportunidad única para fortalecer los programas de trasplante pediátrico en Georgia”, al tiempo que permite “compartir conocimientos que ayuden a mejorar la atención de los pacientes” en su país.

