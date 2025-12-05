Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»

El Concello de A Coruña, en proceso de implantar un quinto contenedor, recibió una subvención de casi once millones de fondos europeos para mejorar la recogida y tratamiento de basuras, y una de las principales líneas es el cambio de los depósitos en los que los ciudadanos dejan los residuos. Acaba de sacar a concurso el suministro de unos 4.150 nuevos colectores por cerca de 2,35 millones de euros, contando el IVA, de los que casi 3.500 son depósitos de tamaño relativamente pequeño (de 120 a 360 litros) para la recogida a domicilio de residuos orgánicos a grandes productores. Otros 650, con volumen mínimo de 1.800 litros, serán también para recoger biorresiduos, pero tendrán cerradura electrónica y control de llenado.

De acuerdo con el Concello, actualmente en A Coruña se supera el porcentaje de residuos impropios que reciben los contenedores orgánicos, que suman unos 5.000 en la ciudad: el 80% están en la calle, pero más de un millar en comercios e industrias. El Ayuntamiento exploró la posibilidad de convertirlos todos en «contenedores cerrados e inteligentes», pero lo consideró «inviable», tanto desde el punto de vista técnico como económico.

Así, apuesta por cambiar los actuales contenedores que se encuentran en la vía pública por los nuevos 650 depósitos con cerradura, que solo podrán abrirse mediante una tarjeta. Con esta medida, el Concello confía en que se reduzca el porcentaje de vecinos que depositen en el contenedor de orgánicos, y así llegar a los porcentajes que marca la ley. Cada uno de estos contenedores, de acuerdo con las condiciones del contrato, tiene un coste estimado para el Concello de 2.720 euros, contando el IVA. Los depósitos más pequeños que se suministrarán a grandes productores tienen un coste mucho más reducido, de entre 133 y 194 euros aproximadamente, si bien las empresas que concurran podrán ofrecer precios más reducidos.

El Concello ya tiene en marcha un concurso por valor de salida de unos 3,16 millones de euros para comprar nueve camiones de recogida de basura de carga separada, que deberán trabajar con los nuevos contenedores de residuos orgánicos. Actualmente, según la documentación municipal, la mayor parte de la recogida de residuos orgánicos e inorgánicos se realiza con camiones de carga trasera.