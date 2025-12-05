Si no lo leo no lo creo
El olvido de Rosalía
ANTÓN PERULEIRO
Rosalía se acordó de a A Coruña en su último disco, ya que en la canción Reliquia incluye la frase Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. El cariño que parecía guardar la artista por la ciudad no fue suficiente para que la incluyera en la gira de su disco LUX. Rosalía anunció ayer un tour en el que solo dará conciertos en Madrid y en Barcelona a nivel nacional. El resto serán por Europa y por América. Así que Madrid, Barcelona o Lisboa son las opciones.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los sueldos de A Coruña y su área
- Muere en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina
- A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas
- Uno de los bares pioneros de Matogrande, en A Coruña, celebra su 25 aniversario
- Dos detenidos por el incendio mortal en la Sagrada Familia, en A Coruña
- Un joven, en la UCI tras subirse a la estatua de la fuente de Azcárraga y caer con ella