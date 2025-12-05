El olvido de Rosalía

Rosalía se acordó de a A Coruña en su último disco, ya que en la canción Reliquia incluye la frase Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. El cariño que parecía guardar la artista por la ciudad no fue suficiente para que la incluyera en la gira de su disco LUX. Rosalía anunció ayer un tour en el que solo dará conciertos en Madrid y en Barcelona a nivel nacional. El resto serán por Europa y por América. Así que Madrid, Barcelona o Lisboa son las opciones.