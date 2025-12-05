De la Grúa Número 6 a la Lonja del Gran Sol: El patrimonio del Puerto de A Coruña en 53 elementos
Un estudio de la Autoridad Portuaria y de la Universidade da Coruña analiza espacios arquitectónicos, construcciones industriales y obras de arte desde el dique de abrigo a la dársena de Oza
Bajo el nombre Puerto y Patrimonio, la Autoridad Portuaria y la Universidade da Coruña repasan los elementos patrimoniales que hay desde el dique de abrigo a la dársena de Oza, se han quedado con 53 que consideran que tienen interés para que los estudios que participan en Coruña Marítima tengan toda la información disponible y accesible sobre el espacio en el que van a trabajar.
Los arquitectos y profesores Fernando Agrasar y Antonio Río son los encargados de hacer este repaso por el Puerto y de señalar y describir los elementos importantes que hay sobre rasante en este ámbito, que han dividido en tres categorías: los elementos arquitectónicos, que son aquellos que tienen un espacio habitable, como pueden ser las naves o los edificio; las construcciones industriales, como los norays, el muro de cierre, silos y grúas; y, por último, las obras de arte, desde las esculturas a los murales o relieves de los inmuebles.
Nuevas protecciones
Aunque el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, recalcó en la presentación que no es un informe con carácter legal sino que su único objetivo es la divulgación, el documento se entregará tanto a la Xunta como al Concello para que lo tengan en cuenta en cuanto a la protección de elementos se refiere. "Son procesos dinámicos", ha destacado el arquitecto Fernado Agrasar a preguntas de este diario, que ha incidido en que la "información" es un primer paso para que se pueda revisar la protección de los elementos. "Es posible que se incorporen elementos y que otros que tienen protección no la necesiten", ha explicado Fernández Prado.
En las conclusiones del informe incluyen un listado de obras de interés patrimonial y que deberían ser "valoradas de modo específico dentro de la futura ordenación del ámbito" y que, en caso de intervenir sobre ellas o su entorno, "procurar que no se pierdan", entre ellas, están la Lonja del Gran Sol que, actualmente no está protegida; la grúa número 6, del muelle de Calvo Sotelo, que tampoco cuenta con protección y varios silos de cemento, entre otros elementos.
La publicación está disponible para consulta y descarga en la sección 'Conoce tu Puerto' de la página web oficial de la Autoridad Portuaria.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- Uno de los bares pioneros de Matogrande, en A Coruña, celebra su 25 aniversario
- Dos detenidos por el incendio mortal en la Sagrada Familia, en A Coruña
- Un joven, en la UCI tras subirse a la estatua de la fuente de Azcárraga y caer con ella
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»
- ¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?
- Cuatro días de huelga en diciembre en el transporte interurbano de la provincia de A Coruña