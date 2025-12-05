De la Grúa Número 6 a la Lonja del Gran Sol: El patrimonio del Puerto de A Coruña en 53 elementos

Bajo el nombre Puerto y Patrimonio, la Autoridad Portuaria y la Universidade da Coruña repasan los elementos patrimoniales que hay desde el dique de abrigo a la dársena de Oza, se han quedado con 53 que consideran que tienen interés para que los estudios que participan en Coruña Marítima tengan toda la información disponible y accesible sobre el espacio en el que van a trabajar.

Los arquitectos y profesores Fernando Agrasar y Antonio Río son los encargados de hacer este repaso por el Puerto y de señalar y describir los elementos importantes que hay sobre rasante en este ámbito, que han dividido en tres categorías: los elementos arquitectónicos, que son aquellos que tienen un espacio habitable, como pueden ser las naves o los edificio; las construcciones industriales, como los norays, el muro de cierre, silos y grúas; y, por último, las obras de arte, desde las esculturas a los murales o relieves de los inmuebles.

Nuevas protecciones

Aunque el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, recalcó en la presentación que no es un informe con carácter legal sino que su único objetivo es la divulgación, el documento se entregará tanto a la Xunta como al Concello para que lo tengan en cuenta en cuanto a la protección de elementos se refiere. "Son procesos dinámicos", ha destacado el arquitecto Fernado Agrasar a preguntas de este diario, que ha incidido en que la "información" es un primer paso para que se pueda revisar la protección de los elementos. "Es posible que se incorporen elementos y que otros que tienen protección no la necesiten", ha explicado Fernández Prado.

Presentación de la publicación en el Puerto de A Coruña / LOC

En las conclusiones del informe incluyen un listado de obras de interés patrimonial y que deberían ser "valoradas de modo específico dentro de la futura ordenación del ámbito" y que, en caso de intervenir sobre ellas o su entorno, "procurar que no se pierdan", entre ellas, están la Lonja del Gran Sol que, actualmente no está protegida; la grúa número 6, del muelle de Calvo Sotelo, que tampoco cuenta con protección y varios silos de cemento, entre otros elementos.

La publicación está disponible para consulta y descarga en la sección 'Conoce tu Puerto' de la página web oficial de la Autoridad Portuaria.