El PP muestra su preocupación por el aumento de delitos sexuales

El portavoz del PP en María Pita, Miguel Lorenzo, muestra su «gran preocupación» por el incremento en la ciudad, respecto al año pasado, en un 51% de los delitos contra la libertad sexual, que incluye un alza del 89% las agresiones sexuales con penetración, un 42% el resto, según datos del Ministerio del Interior, e insta a tomar medidas como la Policía de Barrio o más presencia policial.