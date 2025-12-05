El PP muestra su preocupación por el aumento de delitos sexuales
A Coruña
El portavoz del PP en María Pita, Miguel Lorenzo, muestra su «gran preocupación» por el incremento en la ciudad, respecto al año pasado, en un 51% de los delitos contra la libertad sexual, que incluye un alza del 89% las agresiones sexuales con penetración, un 42% el resto, según datos del Ministerio del Interior, e insta a tomar medidas como la Policía de Barrio o más presencia policial.
