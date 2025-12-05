Prisión por robar la propina de un bar, ‘donuts’ y un peluche

La Audiencia Provincial ha ratificado una condena de un año y dos meses de cárcel para dos hombres que rompieron la plancha que cerraba un establecimiento de hostelería de Elviña y se hicieron con el bote de las propinas, con unos 130 euros en efectivo, así como «una caja de donuts y un mono de peluche». Los dos tenían antecedentes por hechos similares, lo que supone un agravante, pero se les rebajó la pena porque actuaron motivados por su adicción a las drogas.

El suceso ocurrió en torno a las 05.15 horas del 29 de noviembre de 2023, y los dos autores tenían condenas anteriores. Uno había recibido dos años de prisión, suspendidos, por robo con fuerza, y el otro tenía dos sentencias, una por el mismo delito que el anterior y otra, de un año de prisión que también estaba suspendida, por robo con violencia e intimidación. Según considera probado la Audiencia Provincial, rompieron la plancha metálica de la puerta lateral del establecimiento que asaltaron, en la calle Rafael Alberti, y se apoderaron del botín. Uno se dejó las huellas en la puerta.

Lo retuvieron poco tiempo, ya que la Policía los interceptó a las 05.35 horas en la plaza Pintor Laxeiro, después de que intentasen huir de los agentes. A uno se le intervinieron 11,10 euros en monedas, y al otro, 125,10. El fallo al que ha tenido acceso a este diario no menciona el destino de los donuts ni del oso de peluche, aunque sí indica que la aseguradora del hostelero lo indemnizó por los daños y objetos sustraídos.

La primera sentencia sobre el caso la dictó el Juzgado de lo Penal número 1 de la ciudad, que condenó a los dos hombres a un año y dos meses de prisión en cada caso. Moderó la pena al considerar que ambos «eran consumidores de estupefacientes en el momento de los hechos» y cometieron estos movidos por la adicción. Los dos condenados la sentencia a la Audiencia Provincial, pero esta refrenda el fallo del juzgado y ratifica la pena.

Asalto a un coche en el Agra

En julio de 2022, un hombre rompió la ventanilla de la puerta trasera de un Audi aparcado en Agra do Orzán y robó unas gafas de sol, una cartera con 20 euros y un MP3 que nunca se recuperaron. No era su primer delito, pues en el momento de los hechos sumaba 21 antecedentes penales, 17 de ellos por robo con fuerza, aunque no computan como antecedentes.

El Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña lo sentenció a un año de prisión, tras contar como atenuante que robó para sufragar su adicción a la droga. La Audiencia Provincial ratifica el fallo: considera una «evidencia innegable» que dentro del coche se hallara una cucharilla con ADN del acusado, pese a la «rebuscada» explicación de la defensa, que afirmaba que simplemente se acercó a mirar y se le cayó dentro.