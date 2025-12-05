La recuperación del carril bus en A Coruña será una de las demandas del BNG en el pleno de diciembre

El Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego reclamará en el pleno del próximo jueves 11 la recuperación del carril bus en A Coruña. Según explican, desean una ciudad "más sostenible y con un tránsito menos congestionado, con tiempos de desplazamiento más cortos".

En una nota de prensa, la concejala Avia Veira explica que preguntarán al gobierno local "por qué no impulsó la instalación de un carril bus en nuestra ciudad". En el escrito recuerdan que fue suprimido durante la alcaldía de Carlos Negreira y que ninguna corporación fue capaz de recuperarlo en el futuro.

“A Coruña necesita un carril bus. Lo necesita para ahorrar tiempo a las personas que recurren al transporte público urbano. Lo necesita para facilitarle el trabajo a las conductoras y conductores de los buses. Y lo necesita para aligerar el tránsito en la ciudad”, explicaba Veira, responsable de Mobilidade en el grupo municipal nacionalista.

La concejala lamenta que el Gobierno Local no materializase el proyecto de instalar un carril bus en Juan Flórez, tras encargar la redacción de un estudio a una consultora. Según denuncian, el Concello disponía de 500.000 euros de los fondos Next Generation para invertir en esta infraestructura de movilidad, dinero que no fue utilizado.