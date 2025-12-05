Rey culpa a la concesionaria del fallido mercadillo navideño del Concello de A Coruña

El poblado navideño de María Pita abrió el pasado 28 de noviembre con numerosas casetas sin montar, problemas eléctricos, estructuras inacabadas y filtraciones de agua. Al ser preguntado por este diario sobre esta problemática el lunes, el Concello de A Coruña aludió a factores meteorológicos y operativos: «a causa del mal tiempo y de circunstancias como dejar espacio para las personas el día del encendido, el mercado todavía se está terminando de montar», apuntaban, prometiendo que el recinto «estaría plenamente operativo en los próximos días».

Cuatro días después, la alcaldesa, Inés Rey, reconoció que una de las propuestas estrella para la Navidad de A Coruña ha sido fallida. Dice estar enfadada con la empresa adjudicataria: «La primera indignada soy yo», afirmó, subrayando que «el primer resultado no ha sido satisfactorio para nosotros» y que la imagen inicial «no era la que se nos había presentado». Rey volvió a culpar al viento del problema inicial y expuso que la decisión de montar solo la mitad de casetas durante el encendido tenía que ver con la previsión de que hubieran 10.000 personas en la plaza. La alcaldesa aseguró que la adjudicataria no cumplió el proyecto comprometido: «Había puestos que no se adecuaban a lo que queríamos». Incluso aludió a casos concretos, como «una señora vendiendo potas» —en referencia a un puesto que dio mucho que hablar en redes sociales— alejados del estilo centroeuropeo que el propio Concello había prometido.

Mientras el Gobierno local ofrece estas explicaciones, los feriantes ya mostraban su descontento a este medio hace unos días. «Esta es la peor organización que he visto en mi vida», aseguraba José Carlos Palomino, con cuarenta años de experiencia en ferias medievales. «El cuadro que tenían que darnos está sin cablear, si no traigo el mío, no abro», decía con enfado otro feriante.

El PP ha aprovechado el clima de descontento para cargar contra la alcaldesa. Su portavoz, Miguel Lorenzo, calificó el recinto de «mercadillo cutre impropio de A Coruña» y acusó a Rey de «engañar a los ciudadanos» al prometer un espacio «al estilo de Praga o Viena» que finalmente derivó en «casetas sin iluminación, cables colgando y productos que nada tienen que ver con la Navidad».

El popular también criticó que no estuviera operativo el día del encendido, cuando el pliego exigía que todo estuviera operativo. La regidora afirmó haberse reunido con la empresa para «reconducir la situación» y se mostró confiada en que la decoración y el montaje queden completado este fin de semana.