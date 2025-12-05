Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros

El área metropolitana de A Coruña continúa consolidándose como uno de los mercados más dinámicos del noroeste peninsular. La demanda de vivienda, tanto en la ciudad como en municipios limítrofes como Culleredo, mantiene un ritmo constante impulsado por la calidad de vida, la cercanía a servicios, la presencia de zonas verdes y la conectividad con los principales ejes urbanos. Los compradores buscan, especialmente, pisos luminosos, buenas comunicaciones, terrazas y viviendas listas para entrar a vivir, aunque también ganan fuerza aquellas con potencial de reforma, muy valoradas por quienes desean personalizar su hogar. En este contexto, destacamos tres oportunidades inmobiliarias que están captando la atención del mercado por sus características, ubicaciones estratégicas y relación calidad-precio.

Obra nueva de lujo en El Burgo (Culleredo), A Coruña desde 242.000 euros

Cocina de piso con terraza en Culleredo, A Coruña / Tucasa.com

Esta exclusiva vivienda situada en una promoción de lujo en Culleredo se posiciona como una de las opciones más atractivas del momento. El piso, con 71 m² construidos, destaca por su terraza, su orientación sur-este y sus espectaculares vistas a la Ría do Burgo.

Diseñado para ofrecer confort y modernidad, cuenta con un dormitorio, un baño, aire acondicionado, ascensor, acceso adaptado a personas con movilidad reducida y una distribución luminosa y funcional. En el exterior, la urbanización ofrece piscina privada, pistas de pádel, parque infantil y amplias zonas verdes, un conjunto que crea un entorno residencial exclusivo y seguro. Además, la certificación energética A garantiza eficiencia y ahorro. Una vivienda ideal para quienes buscan estilo de vida, calidad y comodidad a pocos minutos de A Coruña.

Promoción de obra nueva. Pisos de 1, 2 y 3 habitaciones. Desde 242.000 euros

Piso luminoso en el Barrio de las Flores por 167.000 euros

Ubicado en una zona consolidada y muy próxima a Matogrande y al nuevo barrio de Xuxán, este piso de 96 m² construidos ofrece una excelente oportunidad para familias o compradores que buscan amplitud.

Con tres dormitorios, un baño, salón exterior y buena iluminación natural, la vivienda destaca por ser prácticamente toda exterior. Se encuentra en buen estado y dispone de armarios empotrados, lo que aporta funcionalidad y espacio de almacenaje.

Una propuesta muy interesante para quienes desean vivir en un entorno tranquilo, con servicios cercanos y magnífica conexión con el resto de la ciudad.

Vivienda con vistas en Someso–Matogrande por 210.000 euros

Piso exterior de 92 m² construidos, perfecto para quienes buscan una vivienda amplia para renovar a su gusto en uno de los barrios con mayor demanda.

Situado en sexta planta, cuenta con vistas abiertas a la ciudad, tres dormitorios, dos baños, cocina con galería-terraza y un salón comedor muy luminoso. El edificio dispone de dos ascensores, lo que añade comodidad y accesibilidad.

Un inmueble con enorme potencial, ideal tanto como inversión como para crear una vivienda personalizada en una zona con todos los servicios, buenas comunicaciones y un entorno residencial de calidad.

Tanto si buscas un hogar listo para disfrutar desde el primer día como si prefieres una vivienda con potencial para reformar a tu estilo, estas tres propuestas representan oportunidades sólidas en zonas con alta calidad de vida y demanda estable.