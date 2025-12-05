Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los tiempos de traslado y puesta en marcha del nuevo mercado de Monte Alto

El Concello ha confirmado cuándo será el traslado definitivo

Obras del mercado de Monte Alto en el mes de marzo

Obras del mercado de Monte Alto en el mes de marzo / Iago López

Alberto Rivera

A Coruña

El mercado municipal de Monte Alto volverá a la actividad el próximo miércoles 10 después de que se completase su remodelación, que duró tres años. Los placeros confiaban en poder hacer el traslado el día 9, aprovechando el puente de diciembre y así se ha confirmado.

«Claro que tenemos ganas de estrenar mercado, pero estamos muy agradecidas a las clientas de aquí, porque fue gracias a ellas que aguantamos estos casi tres años. Si no fuese por los vecinos de aquí alrededor, a ver qué iba a ser de nosotras, porque de arriba bajaron las que bajaron», explicaba el mes pasado en LA OPINIÓN Cruz Fernández, de la Pollería Estrella, tras saberse que sería este mes cuando regresasen.

Los plazos

La vuelta a la actividad del nuevo mercado municipal de Monte Alto se llevará a cabo entre este fin de semana y el próximo martes. Este sábado 6 será el último día del mercado provisional de Indalecio Prieto, cuando cerrará definitivamente.

Ya en la tarde del sábado y a lo largo del domingo, la empresa constructora del mercado realizará el traslado de los utensilios y el mobiliario al nuevo mercado, siendo el martes, día 9, cuando está previsto que los placeros y placeras trabajen a puerta cerrada para colocar la mercancía en los nuevos puestos, recibiendo también a los proveedores.

Ya el miércoles 10 será el primer día del nuevo mercado municipal de Monte Alto abierto a la ciudadanía.

TEMAS

