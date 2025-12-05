El Superior repasa las irregularidades de la huelga de basuras de A Coruña de 2024: un camión no trabajó por una tela de araña en la cámara

El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), mayoritario en el servicio de recogida de basuras y que convocó en verano de 2024 un paro en el servicio durante el que se produjeron docenas de quemas de contenedores, suma reveses judiciales. El Juzgado de lo Social nº 4 respaldó recientemente el despido procedente de su secretario general, Miguel Ángel Sánchez, por faltas relacionadas con el conflicto. Y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de respaldar una sentencia anterior que avala que el Ayuntamiento y la empresa que lleva la concesión del servicio, Prezero, no violaron el derecho a la huelga de los trabajadores durante el paro. El tribunal da por buena la versión de la empresa de que durante la huelga se multiplicaron las bajas y averías, y que hubo camiones que no realizaron su ruta por supuestos problemas que no existían o una tela de araña en una de las cámaras.

El sindicato, que al igual que Sánchez está siendo investigado penalmente por una supuesta trama criminal que incluía el cobro de mordidas a trabajadores, presentó una demanda afirmando que se vulneró su «derecho a la huelga» con la creación de un servicio ad hoc para cubrir el trabajo, con «servicios mínimos y no proporcionales» y el establecimiento, por parte de Prezero, de «un listado de suplentes» para cubrir puestos que constituía «esquirolaje interno forzado».

También consideraba «esquirolaje» traer a A Coruña a trabajadores de otros centros y ofrecer bonificaciones extraordinarias a los trabajadores. A esto añadió quejas como la «manipulación mediática de la huelga» y «criminalización» del sindicato, la «represión» a miembros del STL o una «limitación de la actividad sindical en el centro de trabajo» al exigir a representantes de los trabajadores comunicación escrita para acceder a este. Pedía una indemnización superior a los 150.000 euros.

El Juzgado de lo Social número 1, el primero en ver el caso, desestimó la demanda, y el sindicato recurrió al Superior. Este señala que, efectivamente, sería un «abuso» que una empresa sustituyese internamente a los huelguistas durante un paro, o impusiese a los trabajadores que no realicen este «la realización de tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria», excepto en casos como la cobertura de servicios esenciales.

Pero, para el Superior, los hechos que se produjeron en 2024 «desvirtúan los indicios» de que se vulneraron los derechos sindicales. Aumentaron los empleados que, sin hacer huelga, no realizaban su labor, y los camiones que no circulaban. En la empresa de recogida de basuras, considera probado el tribunal, «se incrementó el absentismo» durante la huelga y los días inmediatamente anteriores, con ausencias que, en muchas ocasiones, «duraban varios días y se acumulaban a las nuevas», y en otros casos «se producían al inicio de la jornada motivadas por indisposiciones del personal, ausentándose dicho día para recibir asistencia médica y sin causar baja». El 23 de julio hubo hasta 22 trabajadores ausentes, y al día siguiente, 24,33 ausencias.

El tribunal también indica que, durante el paro, miembros del comité de empresa, en calidad de parte del comité de seguridad y salud, aparecieron por la base para examinar a los camiones que salían a realizar el servicio de recogida, «inspeccionándolos de uno a uno, cuando antes no lo hacían». Esta inspección se realizaba «en la zona más estrecha de la campa» de manera que se formaba un embudo y «los camiones tardaban más de dos horas y media en salir» frente a los 20 o 30 minutos habituales.

En seis camiones que tenían una opción particular de remonte, miembros del comité les dijeron a los trabajadores que «no cumplían la normativa de prevención de riesgos», con lo que el capataz ordenó que no salieran algunos días. Pero un certificado del fabricante de las camiones indica que no es así, añade el Superior.

Otros camiones con luz girosrópica se detuvieron por un supuesto fallo, y la empresa comprobó «que se cumplía con la normativa». Y llegó a haber vehículos, siempre según el relato de los hechos que acepta el Superior, que empezaban la ruta y regresaban a la base sin completar la ruta por incidencias como que «había una tela de araña en las cámaras o que se había agotado el agua del limpiaparabrisas».

Duplicación de las averías

Entre los hechos probados se recoge también que «algunos conductores no cubrían bien las hojas de ruta y los partes», dificultando la organización del día siguiente, o que miembros del comité de empresa indicaron a los trabajadores que recogieran solo la basura que había fuera de los contenedores.

También que el número de averías totales semanales subió «de manera importante». De unas 60 se pasó, en una semana dada, a 133, y en otras dos a 108 y 110, respectivamente. En el caso de averías de luces, en dos semanas anteriores a la huelga hubo seis y ocho, y durante el paro se llegó a 44 en un caso.

Para el Superior, la lista de suplentes que creó la empresa y que critica el STL como un modo de esquirolaje fue legal. Se estableció cubrir los servicios mínimos «a raíz de las múltiples incidencias» que se registraron, y a los trabajadores incluidos se les indicó que podían hacer huelga, con lo que no ve «indicio alguno» de que se vulnerase su derecho al paro. El tribunal desestima por completo las alegaciones del STL, que aún puede interponer un recurso de casación.