Tarde de humoristas para combatir la trata de personas

La sede coruñesa de Afundación (Cantón Grande, 8) acogerá el próximo miércoles, 10 de diciembre, el evento solidario Una tarde de humor – Risas por Sonrisas, en la que actuarán cómicos como Chusco Somoza, Ángela

Triana, Matías Cubilla y Bruneti. Está organizado por Feroz Comedy Club y la ONG Sonrisas de Bombay, que destinará el dinero recaudado con las entradas (cada pase cuesta seis euros y se pueden adquirir en ataquilla.com) a sus proyectos para combatir la trata de personas. El espectáculo arrancará a las 19.30 horas.