Tarde de humoristas para combatir la trata de personas
A Coruña
La sede coruñesa de Afundación (Cantón Grande, 8) acogerá el próximo miércoles, 10 de diciembre, el evento solidario Una tarde de humor – Risas por Sonrisas, en la que actuarán cómicos como Chusco Somoza, Ángela
Triana, Matías Cubilla y Bruneti. Está organizado por Feroz Comedy Club y la ONG Sonrisas de Bombay, que destinará el dinero recaudado con las entradas (cada pase cuesta seis euros y se pueden adquirir en ataquilla.com) a sus proyectos para combatir la trata de personas. El espectáculo arrancará a las 19.30 horas.
