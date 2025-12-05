Trasladado a planta el joven que se cayó desde la fuente de Azcárraga
El joven de 25 años con iniciales M.G.P. que resultó herido de gravedad en la madrugada del domingo tras sufrir una caída al subirse a la fuente de la plaza de Azcárraga y tirar la estatua que la coronaba, al encaramarse a ella, ha sido trasladado a planta y ha dejado la Unidad de Cuidados Intensivos del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC), en la que ingresó tras el accidente.
El herido es natural de Carballo, aunque residente en A Coruña. Tal y como indicaron los Bomberos, el joven se subió a la estatua "cediendo esta por la base y cayendo ambos al suelo". El joven fue trasladado al hospital con traumatismo craneoencefálico y diversos golpes y contusiones.
Reclamación de daños
El Concello le reclamará al joven los daños causados y la restauración del monumento, un bien catalogado y protegido. La figura tendrá que ser restaurada, pero se podrá recuperar ya que los daños no son de gran magnitud.
La caída, que se produjo pasada la medianoche, causó revuelo en la zona, ya que había clientes en negocios de hostelería cercanos. Inmediatamente aparecieron Policía Local y Nacional y la ambulancia del 061. En la jornada del domingo, se suspendió un partido del Marte, club de fútbol al que pertenece el joven herido.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- Uno de los bares pioneros de Matogrande, en A Coruña, celebra su 25 aniversario
- Dos detenidos por el incendio mortal en la Sagrada Familia, en A Coruña
- Un joven, en la UCI tras subirse a la estatua de la fuente de Azcárraga y caer con ella
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»
- ¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?
- Cuatro días de huelga en diciembre en el transporte interurbano de la provincia de A Coruña