Trasladado a planta el joven que se cayó desde la fuente de Azcárraga

El joven de 25 años con iniciales M.G.P. que resultó herido de gravedad en la madrugada del domingo tras sufrir una caída al subirse a la fuente de la plaza de Azcárraga y tirar la estatua que la coronaba, al encaramarse a ella, ha sido trasladado a planta y ha dejado la Unidad de Cuidados Intensivos del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC), en la que ingresó tras el accidente.

El herido es natural de Carballo, aunque residente en A Coruña. Tal y como indicaron los Bomberos, el joven se subió a la estatua "cediendo esta por la base y cayendo ambos al suelo". El joven fue trasladado al hospital con traumatismo craneoencefálico y diversos golpes y contusiones.

Reclamación de daños

El Concello le reclamará al joven los daños causados y la restauración del monumento, un bien catalogado y protegido. La figura tendrá que ser restaurada, pero se podrá recuperar ya que los daños no son de gran magnitud.

La caída, que se produjo pasada la medianoche, causó revuelo en la zona, ya que había clientes en negocios de hostelería cercanos. Inmediatamente aparecieron Policía Local y Nacional y la ambulancia del 061. En la jornada del domingo, se suspendió un partido del Marte, club de fútbol al que pertenece el joven herido.