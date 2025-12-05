Zara publica la guía de viaje de A Coruña a ojos de Martiño Rivas: "Es una ciudad inventada por el mar"

Tras anunciarse en el mes de agosto, Zara ha lanzado este viernes la guía de viaje de A Coruña, ciudad donde nació la empresa textil. Esta iniciativa forma parte de Travel Mode, una herramienta que permite comprar artíuclos y recibirlos en el destino, además de encontrar recomendaciones expertas sobre restaurantes, museos y otras actividades. Arrancó antes del verano con guías de viaje de ciudades de Reino Unido, Italia y Japón. En España, antes de A Coruña y Barcelona, los usuarios podían ya consultar las guías de Madrid e Ibiza en España.

En este caso, el guía es el actor coruñés Martiño Rivas. "Nací en A Coruña en 1985 y desde entonces sigo ligado a la ciudad. Toda mi familia reside aquí y, aunque en el año 2006 me mudé a Madrid por trabajo, vuelvo con regularidad a A Coruña y la tengo muy presente. Empecé en el mundo de la interpretación a los doce años, en la serie “Mareas Vivas” para la TVG. Lo que empezó como un juego y un pretexto para faltar a clase en el colegio se convirtió en un oficio con el que me gano la vida y que ha moldeado mi mirada del mundo", comienza el actor en su presentación. En las otras ciudades españolas los guías son Ona Mafalda (Madrid), Grillo Demo (Ibiza) y Albert Adriá (Barcelona).

Martiño Rivas. / Instagram

La guía comienza con una pequeña introducción: "Resulta llamativo que una ciudad germine como prolongación de un faro. La Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo en funcionamiento es como una estrella terrestre que llena de luz la ciudad por la noche". "De este faro parte una ciudad-bahía rodeada de mar bravo y acantilados. Según Otero Pedrayo, A Coruña "nació de un nido de pescadores". Es una ciudad inventada por el mar, en cuyas galerías de cristal se concentra la luz, reflejada en el agua. Una ciudad muy “festeira”, llena de viento y destellos, que ofrece abrigo y reparte tormenta", continúa.

Entre los lugares recomendados en la ciudad se encuentra primero un paseo por la Ciudad Vieja, la Torre de Hércules, el antiguo almacén y silos que utiliza la Fundación MOP para sus exposiciones en el Puerto de A Coruña, el Palacio de la Ópera, el Monte de San Pedro, Teatro Rosalía y el Mundo Estrella Galicia.

Para comer y beber, las recomendaciones van de la Churrería Bonilla, la Heladería Colón, la cafetería Manhattan, el restaurante O Cabo, La Penela, Salitre, Cafetería La Dársena, el Salpica en San Andrés, u O Remo.

Una de las fotografías de las Galerías de la Marina utilizadas en la guía / ZARA

Entre las tiendas para comprar hacen hincapié en el histórico ultramarinos Casa Cuenca, el anticuario Isadora Art Deco, la Confitería París, la Jamonería La Leonesa, el Mercado Eusebio da Guarda en la Plaza de Lugo, la librería Restory o Sargadelos.

En cuanto a hoteles, los destacados son el NH Finisterre, Noa Boutique Hotel en Santa Cruz o los apartamentos Noro Plaza. Tanto el hotel Noa, como Sargadelos al referirse a la fábrica de Sada, son las únicas menciones fuera del concello coruñés.

Por supuesto, también destaca las tiendas de Zara de la Calle Compostela y Juan Flórez, aunque también menciona las situadas en los centros comerciales de Cuatro Caminos y Marineda City. Para terminar, la guía ofrece un enlace a Google Maps con un mapa en el que sitúa todos los puntos mencionados en la guía.