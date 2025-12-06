Los 17 emblemas que el puerto de A Coruña no debe perder

La Grúa número 6 del muelle Calvo Sotelo, la Lonja del Gran Sol, la lonja de camiones, los silos de cemento, tanto del Cantábrico como de Tudela Veguín o el mareógrafo son algunos de los 17 elementos que un estudio realizado por los arquitectos y profesores de la Universidade da Coruña Fernando Agrasar y Antonio Río proponen que sean «valorados de modo específico dentro de la futura ordenación» del espacio portuario que va desde el dique de abrigo hasta la dársena de Oza.

La lonja de camiones. / Héctor Santos-Díez

Tras un pormenorizado estudio de los elementos patrimoniales que se encuentran sobre el nivel del mar en este ámbito ponen el foco en estos 17: el Aula Náutica, el edificio del Oceanográfico, el Club Náutico, la sede de la Autoridad Portuaria, la Aduana, la Subdelegación de Defensa, el Mareógrafo, la Nave de Correa-Kessler, la Lonja del Gran Sol y la de camiones, los departamentos de exportadores, los mencionados silos, la grúa número 6, el muro y el mural del Puerto con sus garitas de acceso y la estatua del Homenaje a Balmis. Y es que los autores de Puerto y Patrimonio inciden en que, «en el caso de intervenir sobre ellas o en su entorno inmediato, debería tenerse en cuenta» su valor y «procurar que no se pierdan» aunque el puerto deje de ser lo que ahora es y dé paso a un nuevo espacio en la ciudad.

La grúa número 6. / Héctor Santos-Díez

La elección no es azarosa ni responde a un gusto personal de los autores, sino que cada una de estas 17 obras tiene especificado en su ficha cuáles son los valores que las hacen importantes siendo la Lonja de Correa Kessler, la del Gran Sol, la de camiones y los departamentos de exportadores los que cuentan con más argumentos para ser relevantes y que no se pierdan, ya que todos ellos tienen: valor estético, estructural, de uso, contextual e icónico. Algunos, como la grúa o los edificios del Náutico o de Aduana cuentan con valor histórico, del que otros carecen.

El Mareógrafo / Héctor Santos-Díez

Para quedarse con estas 17 obras, primero, los autores del estudio analizaron todos los elementos y consideraron que 53 tienen algún tipo de valor y los han incluido en esta publicación que se les facilitará a todos los estudios que participan en Coruña Marítima para tengan toda la información posible y accesible sobre el espacio en el que van a trabajar. La publicación, tal y como avanzó este viernes el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, no tiene «valor legal» sino que es una obra divulgativa y de consulta, pero se entregará tanto a la Xunta como al Concello para que la tengan en cuenta cuando se enfrenten a la decisión de si han de ser conservados. «Son procesos dinámicos», destacó el arquitecto Fernando Agrasar a preguntas de este diario sobre la posibilidad de revisar la protección de estos elementos, ya que la mayoría carecen de ella, por lo que podrían ser derribados sin mayor problema.

Departamentos de exportadores. | Héctor Santos-Díez

«Es posible que se incorporen elementos y que otros que tienen protección no la necesiten», argumentó Fernández Prado, que adelantó que, con la transformación del litoral, tendrán que modificarse muchos documentos, entre ellos, el plan general o el plan especial de la Ciudad Vieja y Pescadería, por lo que hay elementos que podrían ser protegidos en el proceso. Y es que, elementos icónicos de la ciudad como el mural de la entrada de la plaza de Ourense o la Lonja del Gran Sol no están catalogados como piezas a conservar.

Para ordenar los elementos patrimoniales, los arquitectos los dividieron en tres categorías: arquitectónicos, que son aquellos que tienen un espacio habitable, como pueden ser las naves o los edificios; las construcciones industriales, como los norays, el muro de cierre, silos y grúas; y, por último, las obras de arte, que incluye las esculturas, los murales y relieves de los inmuebles. Fuera de este informe se quedan edificios que son muy significativos de la fachada portuaria pero que se alejan del ámbito de estudio, como pueden ser el castillo de San Antón o la iglesia de Oza.

Sobre si hay espacios especialmente importantes en este ámbito del puerto, los autores de la publicación no dudan en señalar el puerto de A Palloza por «la concentración de elementos de gran valor», entre ellos, las lonjas de Gran Sol y de camiones. Destacan también que el puerto no puede disociarse de la evolución y del crecimiento de la ciudad y es por ello por lo que en los años 60 y 70 fue cuando más intervenciones se realizaron en este ámbito y esa huella es patente en el perfil de A Coruña. La publicación está disponible para consulta y descarga en la sección Conoce tu Puerto de la página web oficial de la Autoridad Portuaria.