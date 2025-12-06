Un bus de la línea 2 decorado para felicitar la Navidad a los coruñeses
Rotará por el resto de líneas para que pueda verse en la ciudad
A Coruña
La Compañía de Tranvías quiere felicitar la navidad a los coruñeses y coruñesas y ha elegido una manera especial para hacerlo. Según detallan en una nota de prensa, han decorado uno de sus autobuses de la línea 2 con motivos navideños.
“Es nuestra manera de dar las gracias y desear unas felices fiestas a nuestros viajeros y viajeras”, señaló Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías de La Coruña.
El vehículo está rotulado simulando un gran regalo y con el mensaje “En Navidad, A Coruña se mueve en bus”. Se trata del modelo 100% eléctrico de la flota. Desde hoy comenzará a circular entre el Hospital Abente y Lago y Os Castros, aunque rotará por el resto de líneas para que sea visible en toda la ciudad.
