¿Qué se sabe de la Cabalgata de A Coruña del 2026? El recorrido, la gran incógnita

Queda ya menos de un mes para uno de los días más esperados del año, uno de los que congrega a más cantidad de personas, tanto de A Coruña como llegada de otros concellos próximos. Los trabajos para la Cabalgata de Reyes ya están en marcha y ya se conocen algunos de los detalles.

El pasado año contó con 13 carrozas, salió a las 18.00 horas desde Monelos y en el dispositivo participaron 750 personas, 450 figurantes, 150 artistas y 16 compañías.

El recorrido, gran incógnita

Como es habitual cada año, se espera que el punto de salida varíe. El pasado año partió de la ronda Camilo José Cela en Monelos para salir hacia Fernández Latorre, Linares Rivas, plaza de Ourense, los Cantones y la Marina para finalizar en la plaza de María Pita.

Por ahora no se sabe el lugar de partida, aunque sí que en la llegada las obras de los Cantones influirán en el recorrido antes de entrar en la plaza mayor. La alcaldesa Inés Rey confirmó que el camino de los Reyes hasta el Concello estará marcado por estos trabajos.

Temática astronómica

Las carrozas, como cada año, seguirán un hilo conductor y en esta ocasión será el eclipse solar que vivirá Galicia el próximo 12 de agosto, "un evento astronómico histórico que no se veía en España desde hace más de un siglo", explican en el contrato de las carrozas.

Por lo tanto, las carrozas de la comitiva real tendrán una decoración inspirada en la astronomía. "Pueden representar cuerpos celestes, galaxias o mapas estelares, y los Reyes Magos pueden aparecer como viajeros cósmicos guiados por la ciencia y el misterio del cielo", detallan. "Se trata de una forma de recordar que la historia de los Reyes también es una historia de observación del cielo", añaden.

Carlos Vélez, el diseñador de la magia de las cabalgatas / Casteleiro

En total, serán seis los vehículos decorados que formen parte del cortejo real. Las más majestuosas serán las tres en las que se trasladen Melchor, Gaspar y Baltasar. Además, habrá otras tres que acompañen a los reyes de Oriente. Esto no impide que se sumen otras carrozas publicitarias, como es habitual cada año.

Caramelos

Uno de los clásicos de todos los años, que no faltará, serán los caramelos que se lancen desde las carrozas. Desde el ayuntamiento han solicitado en el contrato de compra que la mayor parte sean "blandos o de tipo gominola". En ningún caso serán caramelos duros y todos serán sin gluten. En total, se suministrarán 7.500 kilos de caramelos.

Plazos para participar

El próximo martes 9 de diciembre, a las 9.00 horas, se abrirá el plazo para participar en la cabalgata. En total se ofrecen 220 plazas para subir a las carrozas o a los trenes que acompañarán el recorrido.

Para participar, los requisitos son haber nacido entre 2014 y 2018 y estar empadronado/a en el Concello de A Coruña. El formulario de inscripción estará disponible en el apartado de Cultura de la web municipal hasta el jueves a las 14 horas.

Para determinar la ubicación de los participantes se procederá a realizar un sorteo que también sirva para adjudicar las plazas en el caso de que las solicitudes superen los lugares necesarios. Este sorteo se realizará el día 15 a las 10 horas.