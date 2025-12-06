Un carro de burro en Betanzos, a examen

El blog Imágenes de Galicia ha publicado un análisis detallado de una fotografía de un carro tirado por un burro, tomada en Betanzos a inicios de 1926. En concreto, un vehículo de dos ruedas, que lleva un barril y algunos bultos y está acompañado por un hombre con vara que parece divertido con la situación: el animal mira al fotógrafo de lado (recordemos que los asnos no tienen visión bifocal), y, en nuestra opinión subjetiva, proyecta hastío. Quizás anticipe el auge de los selfies un siglo después. Les animamos a consultar el análisis, si bien este no entra en nuestras reflexiones sobre los sentimientos de los implicados y se centra en cuestiones como el contexto histórico.