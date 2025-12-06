Largas colas para entrar en la tienda navideña de Zara

La decoración de la tienda efímera de Navidad que cada año abre Zara en la calle Compostela es un reclamo para el público y, este sábado, no fue la excepción. La tienda abrió sus puertas a las doce del mediodía y una hora más tarde había decenas de personas haciendo cola para poder entrar porque se había alcanzado el aforo máximo del recinto. Este año, la tienda está decorada como una oficina postal navideña, desde donde se puede mandar la carta a Papa Noel o los Reyes Magos.

La entrada está presidida por el tradicional árbol de cinco metros, decorado con nuevos adornos también a la venta. Introduce al visitante en una atmósfera cálida con buzones de estética antigua, mesas de trabajo y un marcador que indica los días restantes para la llegada de la Navidad. A su lado, un buzón en el que los más pequeños pueden dejar sus cartas para Papá Noel. La narrativa se inspira este año en un recorrido postal que conecta distintos ambientes de la tienda.

La maqueta del tren

El espacio mantiene algunos de los escenarios más reconocibles de ediciones anteriores, como la maqueta iluminada, el tren en movimiento que simboliza el viaje de las cartas, la habitación de las estrellas y el pequeño rincón infantil para dibujar y utilizar productos de papelería. La zona de cuentos de Navidad incorpora artículos de escritura, libros y detalles decorativos, mientras que una selección de productos de Zara Home aporta jerséis navideños y prendas para bebés.

Como novedad, la pop-up integra un córner especial de prendas de punto en colaboración con Zara, con diseños navideños para toda la familia y también para mascotas. La jaima renueva por completo su estética con textiles suaves y una paleta de tonos neutros que mantiene la identidad visual del conjunto. Los materiales naturales y las atmósferas sucesivas crean una narrativa continua durante el recorrido.