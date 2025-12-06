¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 6 de diciembre
Teatro o música, entre los actos culturales en este día de la Constitución
Bestas presenta ‘Cantos de taberna’
22.00 horas | El grupo Bestas presenta su nuevo trabajo discográfico, Cantos de taberna, en la sala Mardi Gras. Tras ellos actuará la banda Low Gain. El precio de las entradas en la taquilla es de 12 euros.
Mardi Gras
‘Unha nena namorada do mar’, teatro en familia
18.00 horas | Dentro del ciclo de teatro Todo Público, la compañía O sol de outono representa esta tarde, en el Fórum Metropolitano, la obra Historia dunha nena namorada do mar, una obra para toda la familia.
Fórum Metropolitano
Música electrónica en vivo, en el teatro Colón
12.00 horas | El Fanzine Fest lleva la música electrónica esta mañana al teatro Colón con las actuaciones en directo de Ke Lepo & Felix Buff y, tras ellos, se subirá al escenario el trío gallego Músculo!
Teatro Colón
Brais Morán y Nasaufunk, en la sala Garufa Club
22.30 horas | Brais Morán y Nasaufunk ofrecen esta noche un concierto en el que predominan las influencias de la música negra, de los temas que sonaban en las discotecas en los años 70, del rock y el soul.
Garufa Club
