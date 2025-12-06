El bajo en donde las ideas florecen

En la Ciudad Vieja un bajo estrena historia. Ya no es un local vacío, ahora es Vavava Haus, un punto de encuentro donde las personas entran con ideas y salen con proyectos. «Queríamos un sitio donde la gente pudiera venir con un boceto y contar con alguien que le ayudase a hacerlo realidad», explica Jacobo Galán, responsable del nuevo espacio creativo. «Tiene dos vertientes: una es para eventos privados y la otra es como centro cultural, donde cualquiera que tenga ganas de hacer algo pueda venir y encontrar apoyo», asegura.

Para Galán, Vavava no es solo un local. Es un lugar donde se mezclan distintas disciplinas, ideas y personas. «Dentro del espacio colaboramos con fotógrafos, comunicadores, arquitectos e interioristas. Si alguien viene con un proyecto, podemos ayudarle a exponerlo, a mostrarlo, a darle visibilidad. No es solo ofrecer el espacio, sino también apoyo desde nuestras propias áreas de trabajo: redes, diseño gráfico, identidad, interiorismo… todo lo que podamos sumar», describe. La acogida del público ha superado sus expectativas: «Nos ha sorprendido mucho. El apoyo ha sido increíble». Galán agradece que la ciudad valore lo que ofrece. «Aquí hay un vacío de espacios cuidados y de interiores distintos. La gente aprecia ese cambio de tuerca», asegura.

El nombre del estudio también tiene significado. «Se llama Vavava que es lo que buscamos que la gente diga para ponerse a hacer cosas. Tenemos una flor de logo, una flor no crece sola; necesita energía, cuidado y compañía. Es un poco la idea de lo que queremos aquí: que los proyectos encuentren apoyo y puedan florecer».

La idea de abrir Vavava Haus nace de la propia trayectoria de Galán. «Desde pequeño me encantó todo lo que tiene que ver con trabajos de cara al público. Cuando empecé como diseñador gráfico, me di cuenta de que en A Coruña los creativos tenían que marcharse a Barcelona o Madrid para que su trabajo se considerase serio. Me apetecía traer todo lo que aprendí en otras ciudades, y crear un lugar donde pudieran desarrollar sus ideas sin tener que irse fuera».

El coruñés reconoce que en la ciudad hay mucha cultura, aunque muchas veces no es visible. «Me he rodeado de gente que ya hace cosas en la ciudad. Ellos me ayudan a descubrir lo que ya está pasando aquí. Hay grandes subculturas y tribus urbanas», reconoce Galán.

Este fin de semana, Vavava Haus enseña justo eso, el potencial cultural de A Coruña. Usual, plataforma independiente de difusión cultural, celebra allí la primera edición de Usual Weekend. Una jornada que reúne creatividad, moda, arte y música en un mismo lugar. El sábado empieza con un taller de grabado y estampación textil con Iria do Castelo. A las cinco, el espacio celebra La calle como estudio, un encuentro creativo con Javi Ziontifik y el fotógrafo Pablo Luaces. A la misma hora abre la tienda efímera de la marca Ki-Fi. La firma gallega presenta una propuesta de moda artesana. A las siete Mt ofrece un concierto íntimo y a las ocho y media se inaugura Inside the Canvas, una instalación artística del coruñés Héctor Francesch. La jornada concluye con una afterparty en el bar Ummagumma, con pinchadas en vinilo a cargo de Pablo Goluboff y Unai EP’s.