La lluvia dará un pequeño respiro a A Coruña este sábado
Continúa activa la alerta naranja por fuerte oleaje en la costa gallega
Un frente afectará a Galicia en la noche del viernes al sábado y primera mitad del sábado, pero no tendrá mucho impacto en la zona de A Coruña. Este será más notable en la provincia de Pontevedra y sur de la coruñesa.
Las lluvias darán un respiro a la ciudad durante este día, aunque no del todo. Puede aparecer algún chubasco ocasional en la tarde, pero serán intermitentes y no con mucha intensidad.
Las temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mientras que las máximas quedarán sin cambios. Estas serán de máximas de 17ºC y las mínimas de 14ºC.
Los vientos soplarán del suroeste con intensidad fuerte. De hecho, en el litoral hay activada una alerta naranja por fuerte oleaje en toda la costa gallega.
De cara al domingo y lunes la situación será parecida, por lo que A Coruña vivirá varios días con menos lluvia que en las últimas jornadas.
