«Es como meterte dentro de un cuadro»

¿Cómo nació la idea de crear una pieza así para Vavava Haus?

No es una exposición de piezas tradicional. Es un proyecto específico, una intervención en parte del espacio. Dentro del evento participan más personas y hay muchas cosas a la vez, así que no tenía sentido hacer una exposición tradicional. Concebí una pieza inversiva pensada solo para este lugar.

¿Cómo describiría Inside the Canva?

Es una manera de meterte dentro de un cuadro mío. Es un pequeño viaje al interior de un túnel hecho con mis cuadros.

¿Cómo fue trabajar en algo tan inmersivo y nuevo para usted?

Sí, es la primera vez que creo una pieza como esta. Fue emocionante. Combino materiales distintos y todo es totalmente nuevo para mí. Ahora tiene que quedar bien montado y resultar como debe. La obra es totalmente específica para este espacio. Quizá pueda adaptarse a otros lugares, pero fue concebida exactamente para Vavava Haus.

¿Podría volver a realizar una pieza así en el futuro?

A mí me gusta descubrir cosas nuevas. No me gusta repetirme. Creo que hay que sumar en el trabajo y en la vida.

¿Cuál fue el mayor reto?

Evitar hacer un cuadro o una escultura al uso. Salirme del espacio tradicional y crear algo diferente.

Ha expuesto en Berlín, Lisboa o Nueva York. ¿Qué lugar ocupa A Coruña en su trabajo?

A Coruña es mi vida. No hay mejor sitio para vivir en el mundo. Es absolutamente perfecto.

¿Qué espera de este sábado?

Va a ser un día festivo dentro del Usual Weekend. Todo está muy bien organizado. Es una propuesta que pocas veces se ve tan concentrada en un solo lugar. Aunque llueva, somos capaces de mucho más. Espero que sea un día divertido y que valga la pena venir.