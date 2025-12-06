O bar familiar da Coruña que leva 55 anos dando de comer ao barrio de Monte Alto: «Teño clientes que me viron polo local desde pequena»
Marta Rodríguez continúa o legado dos seus pais, chegados da localidade que lle dá nome o establecemento
O Café Bar Mesía cumpre 55 anos na rúa Coronel Cerviño Núñez, en Monte Alto, e a súa historia é a dunha familia que o deu todo para erguer un negocio que, co tempo, se converteu nun fogar para varias xeracións de veciños. Marta Rodríguez, filla dos fundadores e actual responsable do local, resúmeo con sinxeleza: «A esencia deste bar sempre foi a mesma, é un bar familiar de toda a vida, con comida caseira e unha clientela que practicamente forma parte da nosa historia».
Os seus pais chegaron desde Mesía [lugar que dá nome o bar] «practicamente sen nada». O local era daquela unha carnicería e só ocupaba a metade do espazo actual. «Os meus pais empezaron co xustiño, con moita dificultade, e durmindo mesmo na cociña. Fixeron un altillo, puxeron alí unha cama e así pasaron os primeiros tempos», lembra Marta. A vida familiar organizábase arredor do negocio: «Nós comiamos, ceabamos e almorzabamos no bar. A casa era case só para estudar e durmir».
Un negocio levantado a base de traballo
Os sacrificios marcaron os primeiros anos. «Os meus pais traballaban moitísimo. Só fixen unha viaxe con eles na miña vida, tres días a Madrid. Despois, sempre foi traballo e máis traballo», di. Ese esforzo explica que hoxe Marta poida permitirse un horario que na hostalaría é case un luxo. «Grazas a todo o que traballaron, agora non teño que pagar alugueiro. O local é noso, e iso permíteme abrir só de martes a sábado, e só pola mañá e mediodía. Vivo mellor e podo conciliar».
O relevo xeracional chegou en plena incerteza. Despois de rematar a carreira en 2007 e volver á casa para preparar oposicións, Marta atopouse cun panorama paralizado. «En 2008 non saía nada. E xusto o meu pai xubílase. Había que tomar unha decisión». A súa nai preguntoulle que quería facer. «Eu xa botaba unha man no bar, así que ao final funme metendo máis… e quedei». Traballou coa nai na cociña, e despois colleu as rendas xunto coa outra Marta, a cociñeira que leva doce anos no local: «A cociña lévaa ela, eu fago de pinche. Axudo no que faga falta».
Cociña de sempre e clientela fiel
A oferta gastronómica segue a liña dos fundadores: pratos de culler, comida da casa, sabores de sempre. «Facemos caldo, lentellas, callos, fabada… guisos, carne asada e peixe todos os días. É cociña de toda a vida», explica. O menú do día, con tres primeiros e tres segundos, custa 12 euros entre semana. «A xente que vén todos os días agradécenos que deamos variedade, que non saiba todo a frito e que poidan comer como na casa».
A clientela é fiel e variada. «Somos un bar de barrio, estamos un pouco escondidiños, pero a nosa xente é moi fiel», afirma. Algúns veñen de lonxe: «Temos un cliente que vive en Oleiros e vén dúas ou tres veces por semana tomar algo». Tamén hai quen a coñece desde nena: «Teño clientes que me viron medrar, que me viron polo bar desde que era pequena».
Este ano celebraron o 55 aniversario coa festa que a covid lles negara no 50. «Cortamos a rúa, regalamos un prato de callos, fixemos un sorteo de camisetas e tivemos música. Foi un auténtico quebracabezas organizalo, pero saíu moi ben. A xente estaba encantada».
Marta define o espírito do Mesía cunha frase que resume cinco décadas e media de vida: «Quero que o bar se sinta como unha casiña. Eu paso moitas horas aquí e quero que a xente estea a gusto, como nun fogar».
