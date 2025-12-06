Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O bar familiar da Coruña que leva 55 anos dando de comer ao barrio de Monte Alto: «Teño clientes que me viron polo local desde pequena»

Marta Rodríguez continúa o legado dos seus pais, chegados da localidade que lle dá nome o establecemento

A dona do bar, Marta Rodríguez, atende a unhas clientas do local.

A dona do bar, Marta Rodríguez, atende a unhas clientas do local. / Casteleiro

Adrián Lede

A Coruña

O Café Bar Mesía cumpre 55 anos na rúa Coronel Cerviño Núñez, en Monte Alto, e a súa historia é a dunha familia que o deu todo para erguer un negocio que, co tempo, se converteu nun fogar para varias xeracións de veciños. Marta Rodríguez, filla dos fundadores e actual responsable do local, resúmeo con sinxeleza: «A esencia deste bar sempre foi a mesma, é un bar familiar de toda a vida, con comida caseira e unha clientela que practicamente forma parte da nosa historia».

Os seus pais chegaron desde Mesía [lugar que dá nome o bar] «practicamente sen nada». O local era daquela unha carnicería e só ocupaba a metade do espazo actual. «Os meus pais empezaron co xustiño, con moita dificultade, e durmindo mesmo na cociña. Fixeron un altillo, puxeron alí unha cama e así pasaron os primeiros tempos», lembra Marta. A vida familiar organizábase arredor do negocio: «Nós comiamos, ceabamos e almorzabamos no bar. A casa era case só para estudar e durmir».

Un negocio levantado a base de traballo

Os sacrificios marcaron os primeiros anos. «Os meus pais traballaban moitísimo. Só fixen unha viaxe con eles na miña vida, tres días a Madrid. Despois, sempre foi traballo e máis traballo», di. Ese esforzo explica que hoxe Marta poida permitirse un horario que na hostalaría é case un luxo. «Grazas a todo o que traballaron, agora non teño que pagar alugueiro. O local é noso, e iso permíteme abrir só de martes a sábado, e só pola mañá e mediodía. Vivo mellor e podo conciliar».

A hosteleira servindo a súa clientela

A hosteleira servindo a súa clientela / Casteleiro

O relevo xeracional chegou en plena incerteza. Despois de rematar a carreira en 2007 e volver á casa para preparar oposicións, Marta atopouse cun panorama paralizado. «En 2008 non saía nada. E xusto o meu pai xubílase. Había que tomar unha decisión». A súa nai preguntoulle que quería facer. «Eu xa botaba unha man no bar, así que ao final funme metendo máis… e quedei». Traballou coa nai na cociña, e despois colleu as rendas xunto coa outra Marta, a cociñeira que leva doce anos no local: «A cociña lévaa ela, eu fago de pinche. Axudo no que faga falta».

Cociña de sempre e clientela fiel

A oferta gastronómica segue a liña dos fundadores: pratos de culler, comida da casa, sabores de sempre. «Facemos caldo, lentellas, callos, fabada… guisos, carne asada e peixe todos os días. É cociña de toda a vida», explica. O menú do día, con tres primeiros e tres segundos, custa 12 euros entre semana. «A xente que vén todos os días agradécenos que deamos variedade, que non saiba todo a frito e que poidan comer como na casa».

A clientela é fiel e variada. «Somos un bar de barrio, estamos un pouco escondidiños, pero a nosa xente é moi fiel», afirma. Algúns veñen de lonxe: «Temos un cliente que vive en Oleiros e vén dúas ou tres veces por semana tomar algo». Tamén hai quen a coñece desde nena: «Teño clientes que me viron medrar, que me viron polo bar desde que era pequena».

O equipo do Café Bar Mesía

O equipo do Café Bar Mesía / Casteleiro / CASTELEIRO

Este ano celebraron o 55 aniversario coa festa que a covid lles negara no 50. «Cortamos a rúa, regalamos un prato de callos, fixemos un sorteo de camisetas e tivemos música. Foi un auténtico quebracabezas organizalo, pero saíu moi ben. A xente estaba encantada».

Marta define o espírito do Mesía cunha frase que resume cinco décadas e media de vida: «Quero que o bar se sinta como unha casiña. Eu paso moitas horas aquí e quero que a xente estea a gusto, como nun fogar».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
  2. La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
  3. Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
  4. Un joven, en la UCI tras subirse a la estatua de la fuente de Azcárraga y caer con ella
  5. María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»
  6. ¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?
  7. Cuatro días de huelga en diciembre en el transporte interurbano de la provincia de A Coruña
  8. Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»

Así foi a visita de Jane Goodall a A Coruña: encontro na Domus, charla no Pazo da Ópera e compromiso ambiental

El dominó conquista A Coruña y deja paso al futuro: "Es bueno para la mente, la gente joven debería probarlo y no estar tanto con los móviles"

El dominó conquista A Coruña y deja paso al futuro: "Es bueno para la mente, la gente joven debería probarlo y no estar tanto con los móviles"

De edificios industriales a grúas: estos son los 17 emblemas que el puerto de A Coruña no debe perder

O bar familiar da Coruña que leva 55 anos dando de comer ao barrio de Monte Alto: «Teño clientes que me viron polo local desde pequena»

Largas colas para entrar en la tienda navideña de Zara

Largas colas para entrar en la tienda navideña de Zara

¿Qué se sabe de la Cabalgata de A Coruña del 2026? El recorrido, la gran incógnita

¿Qué se sabe de la Cabalgata de A Coruña del 2026? El recorrido, la gran incógnita

Los placeros de Monte Alto inician el traslado al nuevo mercado: "El miércoles sabremos si estamos contentos"

Los placeros de Monte Alto inician el traslado al nuevo mercado: "El miércoles sabremos si estamos contentos"

El bajo en donde las ideas florecen

El bajo en donde las ideas florecen
Tracking Pixel Contents