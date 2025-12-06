Los placeros de Monte Alto inician el traslado al nuevo mercado: "El miércoles sabremos si estamos contentos"

Con ganas de «volver a casa» y de estrenar mercado, pero también con la incertidumbre de cómo irán las ventas a partir del próximo miércoles, se enfrentaron esta mañana los placeros de Monte Alto al último día de actividad en el que fue su hogar durante casi tres años, una carpa blanca instalada en la plaza de Indalecio Prieto. A Catherine Leira le da un poco de pena recoger el puesto y hacer la mudanza porque, por motivos de salud, no podrá abrir la persiana el día 10y vivir la reinauguración con el resto de sus compañeras, pero sabe que será solo cuestión de tiempo que pueda volver a ponerse detrás del mostrador y reencontrarse con sus clientas de siempre y con todas aquellas que hizo durante los más de dos años que duraron las obras. «Yo tengo muchas ganas de volver y de empezar con el pie derecho porque quedó un mercado muy bonito, para mí, es una maravilla, no tiene nada que ver con lo que era, porque tiene luz y espacioo. Solo falta que la gente venga, aunque sabemos que nos están esperando», dice Catherine, de Aves Catherine.

En plena faena de embalar, de tirar y colocar, se encontraba también esta mañana Ana Pérez, en su puesto de quesos, porque aunque el mercado estuvo abierto hasta las tres de la tarde, justo al bajar las persianas tenían que empezar el traslado para meter ya la mercancía en el nuevo mercado. «Vienen los camiones y se llevan todo y, después tenemos que preparar para poder abrir el miércoles», explica Ana Pérez, que admite que la última mañana de venta en el mercado provisional fue un poco «floja» porque los clientes ya sabían que se iban y, entonces, fueron el día anterior, que sí fue una jornada de mucha venta.

«El miércoles será el día de decir si estamos contentos o no», se sincera Sandra Catoira, de Pescados Amparito, porque después de casi tres años de espera quiere saber si ha merecido la pena, si estará cómoda en el nuevo puesto y si las clientas responderán al traslado.

Con toda la fruta expuesta hasta casi la hora de cierre estuvo Iván Maroño, de frutas Maroño Boedo, porque todo lo demás lo tenía ya recogido y preparado para subir al camión. Él tiene el puesto desde hace tres años, pero sus padres lo abrieron en el año 1986, así que, se crio en el mercado, por eso asegura que afronta esta nueva etapa «con ilusión».

A Cruz Fernández, de la Pollería Estrella, sobre la una de la tarde aún le llegaban clientas preguntando si todavía las podía atender. No es que no quisiese, es que, en su caso, ya no le quedaba mercancía para vender, porque muchos de sus compradores habituales habían hecho acopio de víveres el día anterior por si se les hacía muy larga la espera hasta el miércoles.

Los placeros confían en que la curiosidad por ver el nuevo espacio atraiga a clientes y que muchos de ellos se queden ya como fijos, así como que, cuando menos una parte de los que han hecho en estos más de dos años en la plaza de Indalecio Prieto se animen a seguir llevándose a casa sus productos aunque tengan que caminar un poquito más. El miércoles será un día de reencuentros, pero también, dicen entre risas algunas placeras, de tirarles de las orejas a aquellos a los que llevan casi tres años sin ver.