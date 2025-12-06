El pleno de A Coruña votará una adenda para ajustar al alza el coste de los trabajos de la intermodal
El Gobierno local defiende que el reajuste no implicará fondos municipales adicionales
El pleno municipal votará la aprobación de una nueva adenda que recalcula al alza el coste de la parte dedicada a buses de la intermodal, así como el aparcamiento y elementos comunes con la estación de trenes. Este documento modifica el convenio firmado en 2022 por la Xunta, Adif y el Concello, pero desde entonces se añadió una adenda que subió el número de plazas de aparcamiento e incrementó el coste original, de 43,2 millones, a algo más de 45. De acuerdo con la documentación municipal sobre el asunto que irá a pleno, y que este viernes pasó por una comisión previa, a medida que las obras avanzaban se revisaron otros gastos y se llegó al cálculo actual, de cerca de 45,8 millones, por lo que hay que realizar una nueva adenda para regularizarla.
En el caso del Ayuntamiento el nuevo cálculo no implica mayor aportación municipal, dado que aunque tiene que abonar unos 10.800 euros de más para elementos comunes, esto se compensa con una reducción «tácita o implícita» en otro apartado. Este año su aportación máxima será de cerca de 6,4 millones.
