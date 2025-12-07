Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG pide asesoramiento para el Barrio de las Flores

Insta a crear una oficina para el Plan Director de rehabilitación integral

RAC

A Coruña

El BNG ha instado al Gobierno local de A Coruña a crear una oficina de asesoramiento para el Plan Director de rehabilitación integral del Barrio das Flores. La moción, que se debatirá en el Pleno del 11 de diciembre y será defendida por Francisco Jorquera, recoge la petición de un barrio de 4.000 residentes que reclama información y acompañamiento durante el proceso. El BNG recuerda que el área, referente del urbanismo moderno en los años 60, sufre hoy deterioro y carencias en accesibilidad, mantenimiento y equipamientos. Por ello pide medidas urgentes, como nuevas dotaciones deportivas y usos vecinales para el Centro Sociocomunitario de la calle Pensamentos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
  2. La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
  3. Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
  4. Un joven, en la UCI tras subirse a la estatua de la fuente de Azcárraga y caer con ella
  5. María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»
  6. ¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?
  7. Cuatro días de huelga en diciembre en el transporte interurbano de la provincia de A Coruña
  8. Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»

La constructora de la plataforma de O Parrote hará también el edificio

El BNG pide asesoramiento para el Barrio de las Flores

Rey pide el voto para Tinho

Así foi a visita de Jane Goodall a A Coruña: encontro na Domus, charla no Pazo da Ópera e compromiso ambiental

El 'brazo' del Chuac de A Coruña en las residencias: "Trabajamos con la misma filosofía que Hospitalización a Domicilio"

El 'brazo' del Chuac de A Coruña en las residencias: "Trabajamos con la misma filosofía que Hospitalización a Domicilio"

El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros

El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros

Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones

Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones

El dominó conquista A Coruña y deja paso al futuro: "Es bueno para la mente, la gente joven debería probarlo y no estar tanto con los móviles"

El dominó conquista A Coruña y deja paso al futuro: "Es bueno para la mente, la gente joven debería probarlo y no estar tanto con los móviles"
Tracking Pixel Contents