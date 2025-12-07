El BNG pide asesoramiento para el Barrio de las Flores
Insta a crear una oficina para el Plan Director de rehabilitación integral
A Coruña
El BNG ha instado al Gobierno local de A Coruña a crear una oficina de asesoramiento para el Plan Director de rehabilitación integral del Barrio das Flores. La moción, que se debatirá en el Pleno del 11 de diciembre y será defendida por Francisco Jorquera, recoge la petición de un barrio de 4.000 residentes que reclama información y acompañamiento durante el proceso. El BNG recuerda que el área, referente del urbanismo moderno en los años 60, sufre hoy deterioro y carencias en accesibilidad, mantenimiento y equipamientos. Por ello pide medidas urgentes, como nuevas dotaciones deportivas y usos vecinales para el Centro Sociocomunitario de la calle Pensamentos.
