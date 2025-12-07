La constructora de la plataforma de O Parrote hará también el edificio

La empresa coruñesa Construcciones López Cao consiguió un contrato con la Xunta para construir la plataforma de baño de O Parrote, terminada hace pocas semanas, por 2,5 millones de euros, y ahora será también la encargada de levantar el edificio de servicios cercano a esta. Acaba de ganar un concurso abierto por la Autoridad Portuaria para que el que se presentaron otras dos propuestas, y recibirá unos 456.000 euros por la obra, que creará un pequeño inmueble de planta única, elaborado en hormigón pero con cubrimiento de madera.

El edificio enlazará con la plataforma flotante y con el mar, a través de una rampa de embarcaciones, y contará con un almacén para albergarlas, siempre que sean de pequeño tamaño. También habrá vestuarios con ducha incorporada, duchas exteriores, un espacio dedicado al socorrista que vigile el baño en la plataforma (con vestuario, zona de estar y botiquín) y un local «con un pequeño almacén». A esto se suma una «amplia terraza, con vistas al mar». De acuerdo con los pliegos del concurso, la terraza suma cerca de 140 metros cuadrados, mientras que toda la superficie construida supone algo más de 191 adicionales. La ocupación del local este siete personas en el acceso y tres en la barra. La documentación afirma que la «zona de estar» podrá albergar a 30 personas, pero esta no aparece descrita en la tabla que cita las superficies que conforman el proyecto.