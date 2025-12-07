Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones

En una ciudad en la que pasaron años sin que se construyese vivienda pública, en la que los alquileres han hecho prohibitivo para muchos vecinos vivir solo y en la que el Colexio de Arquitectos denuncia «especulación» inmobiliaria, los socios de Outra Forma de Vivenda quieren vivir en un edificio diferente, sobre suelo municipal y diseñado para vivir y no para invertir. La cooperativa, con una veintena de socios y que ofrece información en info@outraformadevivenda.org, recibió una parcela del Ayuntamiento en Xuxán en la que prevé construir un bloque de viviendas, a la espera de presentar el proyecto final, está buscando nuevas familias, para completar la lista de inquilinos y determinar, en función de su perfil, qué tipo de pisos se construirán.

«Al concurso para conseguir los terrenos presentamos un proyecto con una horquilla de entre 33 y 38 pisos», explica Ana Buch, que, junto con su pareja, conforma una de la veintena de unidades familiares que ya se han unido al proyecto. Pero ahora están «pendientes» de completar la lista de socios para ver sus «necesidades» y diseñar una versión final. «La urgencia de anotarse ahora es porque tenemos que presentar el proyecto definitivo, y tenemos que saber cuántos pisos necesitamos y las características», explica. Entre los socios iniciales había varias personas que vivían solas o parejas sin hijos, pero «ahora han entrado bastantes familias con niños» que requieren viviendas con más tamaño. El número final de habitantes también determinará «el uso que se le va a dar a los espacios comunes, como una cocina comunitaria o una sala para hacer yoga», añade Buch.

Y los planos definitivos también permitirán definir el coste del proyecto. Según explica Buch, se estima que cada familia tendría que poner entre 15.000 y 20.000 euros como capital inicial, y luego una aportación mensual que «va a depender de la tipología de vivienda» pero que probablemente oscile entre los 500 y los 750 euros según el piso. «La cuota está fijada a precio de coste» de construir el edificio, señala, y añade que «no hay nadie que se lucre». Los socios financiarán, desarrollarán, habitarán y gestionarán el edificio durante los 50 años que dure la concesión.

Pasado este tiempo, la propiedad revertirá al Ayuntamiento, en un modelo de cesión de suelo que, como explicó en agosto a este diario otra de las cooperativistas, Margarida Vázquez, «funciona mucho en otros países europeos», pero en España «prácticamente empezó en Cataluña hace cuatro o cinco años y no hay ninguna experiencia con él».

Recreación virtual del edificio de la cooperativa sin ánimo de lucro Outra Forma de Vivenda. / La Opinión

Reversión a 50 años

El Ayuntamiento también cedió suelo bajo este régimen a la empresa Xesta, que ya gestionó varios proyectos de cooperativas en Xuxán y ahora planea en una finca del barrio un edificio de 104 viviendas con «diferentes tipologías», según ya publicó LA OPINIÓN. En palabras de su gerente, Nacho González, quieren que este edificio lo gestione una cooperativa, como en el caso de Outra Forma de Vivenda, y plantean iniciar la construcción al final de 2026.

Este inmueble también pasaría a manos del Concello dentro de medio siglo, y a partir de ahí hay «diferentes hipótesis». Siguiendo la experiencia de otros países, como los escandinavos o Uruguay, González indica que puede haber una ampliación de la concesión, de manera que la cooperativa constituida por los vecinos y socios siga gestionando el edificio.