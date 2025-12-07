Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Coruña volverá a escapar de la lluvia este domingo

Las temperaturas máximas serán altas para esta época, con 18ºC

Gente paseando por el Paseo Marítimo de A Coruña a la altura de Riazor

Gente paseando por el Paseo Marítimo de A Coruña a la altura de Riazor / Germán Barreiros / Roller Agencia

RAC

Este domingo Galicia quedará en una situación intermedia entre las altas y bajas presiones, generando una circulación del suroeste intensa.

Para este último día de la semana se espera una jornada de cielos nublados, con nubes en el oeste de la comunidad, donde habrá lluvias débiles, que irán a menos con el avance de la tarde. En A Coruña será al revés, puesto que estas llegarán hacia la noche. En la mañana y en la tarde no se esperan precipitaciones.

Las temperaturas no tendrán cambios significativos, con máximas de 18ºC y mínimas de 14ºC.

El viento soplará del suroeste con intervalos fuertes en tierra y mar. Está activado un aviso amarillo tanto de viento en el mar como de oleaje.

