Piden 15 años de prisión para un vecino de A Coruña acusado de romper una costilla de su expareja y causarle múltiples lesiones

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará este martes 9 de diciembre a un hombre al que la Fiscalía acusa de agredir y causar "múltiples lesiones" a su expareja, incluida la fractura de una costilla, y por tanto se ha solicitado para él 15 años de prisión.

Tal y como señala en su escrito, la Fiscalía describe que la expareja mantuvo una relación sentimental, "pero el comportamiento del varón siempre fue agresivo hacia ella, tanto verbal como físicamente".

El Ministerio Público subraya que A., el acusado, "siempre" impuso su voluntad y dominio, y que la atemorizaba con expresiones como: "te voy a matar"; "te voy a quemar viva"; o "un día vas a aparecer muerta".

Así, siempre según la Fiscalía, A. ha "logrado" crear en la mujer un "sentimiento de inferioridad, miedo y humillación permanente". Además, incide en que el hombre "varias veces" esgrimió cuchillos o navajas frente a ella.

En este contexto, durante el verano de 2024, A. le hizo a su entonces pareja un corte superficial en el abdomen con una navaja. La mujer no acudió a ningún centro médico, pero se ha quedado con una "cicatriz lineal de 1,2 centímetros".

Puñetazos y fractura en la costilla

En diciembre de 2024, el Ministerio Publico describe en su escrito que una vez más la pareja entró en disputa y el acusado "agarró violentamente la mujer" del pelo y le propinó "varios puñetazos", además de "innumerables patadas".

Por consiguiente, la mujer tuvo que pasar por una exploración médica realizada en un centro sanitario en el que se le detectaron "múltiples lesiones contusas", en la cabeza, cara, boca fracturada, cuello, brazo izquierdo, región lumbar y tórax --donde se apreció la fractura del décimo arco costal izquierdo (una de las costilla)--.

El escrito señala que transcurrieron 30 días hasta que se consolidase la fractura de la costilla y a la víctima le restaron "secuelas maxilofaciales y bucales", con la pérdida de dos dientes y un "evidente perjuicio estético".

Detención y juicio

Así las cosas, el hombre fue detenido en diciembre de 2024 y se acordó su prisión provisional en la misma fecha. A razón de esto, la Fiscalía le imputa a A. delitos de injurias, amenazas, maltrato de género y lesiones que, en su conjunto, son agravados porque fueron "ejecutados en el domicilio común".

Además, la Fiscalía ha explicado que también concurren las agravantes de parentesco y género, así como la reincidencia en todos los delitos de lesiones.

Finalmente, las penas solicitadas por el Ministerio Público suman 15 años de prisión, más las costas procesales y una indemnización que ronda los 15.000 euros a la expareja.