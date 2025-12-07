Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piden 15 años de prisión para un vecino de A Coruña acusado de romper una costilla de su expareja y causarle múltiples lesiones

La Fiscalía subraya que a la víctima le restaron "secuelas maxilofaciales y bucales" y un "evidente perjuicio estético"

Audiencia Provincial de A Coruña.

Audiencia Provincial de A Coruña. / Víctor Echave

Agencias

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará este martes 9 de diciembre a un hombre al que la Fiscalía acusa de agredir y causar "múltiples lesiones" a su expareja, incluida la fractura de una costilla, y por tanto se ha solicitado para él 15 años de prisión.

Tal y como señala en su escrito, la Fiscalía describe que la expareja mantuvo una relación sentimental, "pero el comportamiento del varón siempre fue agresivo hacia ella, tanto verbal como físicamente".

El Ministerio Público subraya que A., el acusado, "siempre" impuso su voluntad y dominio, y que la atemorizaba con expresiones como: "te voy a matar"; "te voy a quemar viva"; o "un día vas a aparecer muerta".

Así, siempre según la Fiscalía, A. ha "logrado" crear en la mujer un "sentimiento de inferioridad, miedo y humillación permanente". Además, incide en que el hombre "varias veces" esgrimió cuchillos o navajas frente a ella.

En este contexto, durante el verano de 2024, A. le hizo a su entonces pareja un corte superficial en el abdomen con una navaja. La mujer no acudió a ningún centro médico, pero se ha quedado con una "cicatriz lineal de 1,2 centímetros".

Puñetazos y fractura en la costilla

En diciembre de 2024, el Ministerio Publico describe en su escrito que una vez más la pareja entró en disputa y el acusado "agarró violentamente la mujer" del pelo y le propinó "varios puñetazos", además de "innumerables patadas".

Por consiguiente, la mujer tuvo que pasar por una exploración médica realizada en un centro sanitario en el que se le detectaron "múltiples lesiones contusas", en la cabeza, cara, boca fracturada, cuello, brazo izquierdo, región lumbar y tórax --donde se apreció la fractura del décimo arco costal izquierdo (una de las costilla)--.

El escrito señala que transcurrieron 30 días hasta que se consolidase la fractura de la costilla y a la víctima le restaron "secuelas maxilofaciales y bucales", con la pérdida de dos dientes y un "evidente perjuicio estético".

Detención y juicio

Así las cosas, el hombre fue detenido en diciembre de 2024 y se acordó su prisión provisional en la misma fecha. A razón de esto, la Fiscalía le imputa a A. delitos de injurias, amenazas, maltrato de género y lesiones que, en su conjunto, son agravados porque fueron "ejecutados en el domicilio común".

Además, la Fiscalía ha explicado que también concurren las agravantes de parentesco y género, así como la reincidencia en todos los delitos de lesiones.

Finalmente, las penas solicitadas por el Ministerio Público suman 15 años de prisión, más las costas procesales y una indemnización que ronda los 15.000 euros a la expareja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
  2. La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
  3. Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
  4. Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
  5. Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
  6. Un joven, en la UCI tras subirse a la estatua de la fuente de Azcárraga y caer con ella
  7. María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»
  8. ¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?

Piden 15 años de prisión para un vecino de A Coruña acusado de romper una costilla de su expareja y causarle múltiples lesiones

Piden 15 años de prisión para un vecino de A Coruña acusado de romper una costilla de su expareja y causarle múltiples lesiones

La agenda de la Navidad en A Coruña

La agenda de la Navidad en A Coruña

La constructora de la plataforma de O Parrote hará también el edificio

La constructora de la plataforma de O Parrote hará también el edificio

El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros

El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros

Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones

Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones

El 'brazo' del hospital de A Coruña en las residencias

El 'brazo' del hospital de A Coruña en las residencias

A visita coruñesa de Jane Goodall (2009)

A Coruña volverá a escapar de la lluvia este domingo

A Coruña volverá a escapar de la lluvia este domingo
Tracking Pixel Contents