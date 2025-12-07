Si no lo leo no lo creo
Rey pide el voto para Tinho
ANTÓN PERULEIRO
La alcaldesa, Inés Rey, ha pedido a través de sus redes sociales, el voto para el concursante coruñés de Operación Triunfo, Tinho, que esta semana está nominado y que se puede quedar a las puertas de la final si, este lunes, no lo salva el público. «Tinho, A Coruña está contigo», ha comentado Rey en el vídeo que hace los viernes para repasar su agenda de la semana. De fondo, por cierto, se escucha cantar a Tinho Tempestade de Sal, de Sés.
