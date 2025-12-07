Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rey pide el voto para Tinho

ANTÓN PERULEIRO

La alcaldesa, Inés Rey, ha pedido a través de sus redes sociales, el voto para el concursante coruñés de Operación Triunfo, Tinho, que esta semana está nominado y que se puede quedar a las puertas de la final si, este lunes, no lo salva el público. «Tinho, A Coruña está contigo», ha comentado Rey en el vídeo que hace los viernes para repasar su agenda de la semana. De fondo, por cierto, se escucha cantar a Tinho Tempestade de Sal, de Sés.

TEMAS

La constructora de la plataforma de O Parrote hará también el edificio

El BNG pide asesoramiento para el Barrio de las Flores

Así foi a visita de Jane Goodall a A Coruña: encontro na Domus, charla no Pazo da Ópera e compromiso ambiental

El 'brazo' del Chuac de A Coruña en las residencias: "Trabajamos con la misma filosofía que Hospitalización a Domicilio"

El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros

Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones

El dominó conquista A Coruña y deja paso al futuro: "Es bueno para la mente, la gente joven debería probarlo y no estar tanto con los móviles"
