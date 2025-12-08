Abre el plazo de inscripción de la estancia literaria Latitude 43

La Asociación Escrita Creativa 1863 ha abierto el plazo para inscribirse en la estancia literaria Latitude 43, un programa abierto a escritores de todo el mundo que ofrece una estancia de un mes en A Coruña. La iniciativa, financiada por el Concello y dirigida por la Premio Nacional de Poesía 2023, Yolanda Castaño, incluye gastos de traslado, manutención y alojamiento, y ofrece acceso gratuito a recursos culturales como museos, galerías o conciertos. Los aspirantes, que deben tener al menos dos libros publicados, tienen que enviar la documentación a 1863coruna@gmail.com antes de las 22.00 horas del 6 de enero.