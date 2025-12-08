Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abre el plazo de inscripción de la estancia literaria Latitude 43

A Coruña

La Asociación Escrita Creativa 1863 ha abierto el plazo para inscribirse en la estancia literaria Latitude 43, un programa abierto a escritores de todo el mundo que ofrece una estancia de un mes en A Coruña. La iniciativa, financiada por el Concello y dirigida por la Premio Nacional de Poesía 2023, Yolanda Castaño, incluye gastos de traslado, manutención y alojamiento, y ofrece acceso gratuito a recursos culturales como museos, galerías o conciertos. Los aspirantes, que deben tener al menos dos libros publicados, tienen que enviar la documentación a 1863coruna@gmail.com antes de las 22.00 horas del 6 de enero.

Abre el plazo de inscripción de la estancia literaria Latitude 43

