Abre el plazo de inscripción de la estancia literaria Latitude 43
A Coruña
La Asociación Escrita Creativa 1863 ha abierto el plazo para inscribirse en la estancia literaria Latitude 43, un programa abierto a escritores de todo el mundo que ofrece una estancia de un mes en A Coruña. La iniciativa, financiada por el Concello y dirigida por la Premio Nacional de Poesía 2023, Yolanda Castaño, incluye gastos de traslado, manutención y alojamiento, y ofrece acceso gratuito a recursos culturales como museos, galerías o conciertos. Los aspirantes, que deben tener al menos dos libros publicados, tienen que enviar la documentación a 1863coruna@gmail.com antes de las 22.00 horas del 6 de enero.
