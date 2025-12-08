Alerta por fuertes vientos en A Coruña en este lunes festivo
El tiempo será seco por la mañana y evolucionará a lluvias débiles
A Coruña este lunes festivo, día de la Concepción, tendrá que mirar al cielo, pero también mucho al mar. El día se prevé con fuertes vientos y está activo un aviso amarillo por viento en tierra, fuertes vientos en la costa y también por oleaje. El de oleaje a última hora del día se transformará en naranja y seguirá hasta el martes.
Mientras tanto, Galicia continuará este lunes en una situación intermedia entre las altas presiones que se sitúan al sureste de la Península Ibérica y las borrascas que están sobre las Islas Británicas, lo que genera una circulación del sur-suroeste intensa.
La ciudad vivirá un día de cielos nublados, con una mañana seca pero que irá evolucionando en lluvias débiles a lo largo de la tarde y noche.
Las temperaturas se mantienen sin cambios, con máximas de 16ºC y mínimas de 13ºC.
Ya de cara al martes se espera que las lluvias vuelvan con fuerza a la comunidad gallega.
