Bisbal, Sen Senra, Rosario y Carlos Núñez cierran un año de música en A Coruña

El Coliseum de A Coruña cierra esta semana su agenda musical de 2025 con una doble cita: Sen Senra y David Bisbal, que actuarán el viernes 12 a las 21.30 horas y el sábado 13 a las 20.00 horas, respectivamente. Las últimas entradas siguen disponibles en plataformas online y en la taquilla de la plaza de Ourense. «A Coruña vuelve a mostrar su potencial musical acogiendo en exclusiva en Galicia a dos artistas muy destacados», señaló el concejal de Cultura, Gonzalo Castro. La ciudad será una de las cuatro paradas de La última misa, con la que Sen Senra clausura su proyecto PO2054AZ. Un día después, David Bisbal regresará al Coliseum con su gira navideña Todo es posible en Navidad.

La programación de fin de año se completa con Rosario Flores, que presentará Universo de Ley el 13 de diciembre a las 21.00 horas en el Palacio de la Ópera, donde hará un repaso de toda su carrera. La música tradicional gallega también estará presente con Carlos Núñez, que homenajeará A Irmandade das Estrelas el 26 de diciembre en doble sesión en el teatro Colón a las 19.30 y 22.00 horas.