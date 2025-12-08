Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Destrozan de madrugada un escaparate en Cuatro Caminos, en A Coruña

La Policía Nacional investiga los hechos

Carlos Pardellas

Alberto Rivera

A Coruña

El escaparate de un local de la calle Alcalde Puga y Parga, en Cuatro Caminos, ha aparecido destrozado en la mañana de este lunes. En el espacio se puede ver cómo un cristal de grandes dimensiones ha sido vandalizado.

En ese establecimiento se situó durante muchos años la tienda Confecciones Boka, pero actualmente se encontraba vacío.

La Policía Local ha acordonado la zona y colocado vallas en la acera. Por su parte, la Policía Nacional investiga qué es lo que ha sucedido.

