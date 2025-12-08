Destrozan de madrugada un escaparate en Cuatro Caminos, en A Coruña
La Policía Nacional investiga los hechos
A Coruña
El escaparate de un local de la calle Alcalde Puga y Parga, en Cuatro Caminos, ha aparecido destrozado en la mañana de este lunes. En el espacio se puede ver cómo un cristal de grandes dimensiones ha sido vandalizado.
En ese establecimiento se situó durante muchos años la tienda Confecciones Boka, pero actualmente se encontraba vacío.
La Policía Local ha acordonado la zona y colocado vallas en la acera. Por su parte, la Policía Nacional investiga qué es lo que ha sucedido.
