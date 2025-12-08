«La escritura es una sola y, después, toma las formas que ella misma decide»

La escritora argentina María Negroni viaja por primera vez a A Coruña para encontrarse con sus lectores y lectoras. Conversará este lunes, a partir de las 20.00 horas, con la autora rianxeira Noelia Gómez y con la también escritora y directora del ciclo Poetas Di(n)versos, Yolanda Castaño. La entrada es gratuita hasta completar el aforo del Ágora.

Ha cultivado muchos géneros, desde la poesía al ensayo pasando por la ficción, ¿elige un tema y su formato o va viendo qué sale en cada momento?

Todo lo que escribo está atravesado por la poesía. La escritura es una sola, después, toma las formas que ella misma decide, ni siquiera lo decido yo. De hecho, había ganado la beca Guggenheim con un proyecto que era un libro de poemas polifónicos, y se me fue. Mi intención era esa y el libro decidió otra cosa y se transformó en mi primera novela, El sueño de Úrsula. Yo no siento que hago cosas diferentes sino que el motor es el mismo. Me confronto con el lenguaje, que es el personaje principal de todos los libros, más allá de las personas o los temas. Lo que más importa en la escritura es el lenguaje mismo. Es el instrumento que tenemos para decir.

Que su madre fuese asmática y tuviese que decir lo máximo con el mínimo número de palabras, atravesó su escritura, ¿quizá eso la llevó a la poesía?

Cuando uno tiene un ataque de asma le falta el aire para todo, también para hablar. El cubano José Lezama Lima, que también era asmático, decía que esto le marcaba el ritmo de lo que escribía. Él le opone al asma una escritura barroca, casi recargada, llena de palabras complicadas. Yo lo vivo como una invitación a la concisión. El poema es eso, parece pequeñito, pero es como un microcosmos que reverbera y tiene ecos. Un buen poema es inmenso, pero está presentado en una cápsula pequeña.

¿Cuántas variables de las que a veces no nos damos ni cuenta pueden atravesar la escritura?

Todo lo que nos pasa en la vida, desde la biografía, la infancia, nuestras historias, la situación política y social en la que vivimos, el contexto, el país, la historia del país... todo eso nos atraviesa en el momento de la escritura.

Desde que empezó a escribir hasta ahora el mundo ha cambiado mucho, desde el modo en el que lo hacemos, en un pantalla en vez de en un cuaderno y con un bolígrafo, hasta la irrupción de la inteligencia artificial o las redes sociales, ¿ha cambiado su manera de dirigirse a los lectores?

El mundo siempre ha cambiado. No hace falta irse muy atrás. Empecemos a principios del siglo XX, con la revolución rusa, la revolución mexicana, después vienen las guerras... las dos guerras mundiales, el destrozo de Europa, el colonialismo, las luchas de la liberación... El mundo ha cambiado siempre y le ha traído a cada generación sus desafíos. Todo esto tecnológico que está pasando ahora es importante, pero no es más importante que otras cosas que afectaron a la humanidad. Lo de ahora es más vistoso, más espectacular, por el cambio tecnológico, pero pensemos en cómo fue cuando se inventó la imprenta con Gutemberg. Fue también una modificación radical de la relación de la gente con la escritura. Así que, hay que ver qué hacemos con lo que hay. No nos vamos a oponer porque es una cosa que no va a cambiar.