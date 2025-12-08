Un Festigual con 30 actividades y el foco en los más pequeños

El festival Festigual, de arte por la inclusión y la diversidad, cerró su edición de este año tras realizar más de 30 actividades en noviembre en varios espacios de la ciudad. La programación puso el foco este año en la sensibilización y la educación, con una línea específica dirigida a colegios y niños y propuestas como O pequeno poni, y se añadió una línea de cine como herramienta de creación de sensibilidad.